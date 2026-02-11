Policiales

Robaron en casa de un jerarca del BROU y llevaron una computadora junto a varios objetos

Montevideo Portal

Un delincuente ingresó a la casa del segundo vicepresidente del Banco República, Leandro Francolino, y se llevó una computadora junto a otros objetos. El hecho se dio en la vivienda del jerarca que está ubicada en Parque Batlle (Montevideo).

De acuerdo con el parte policial, el robo fue a eso de las 5:30 de este miércoles cuando Francolino estaba en su casa junto a sus dos hijas menores de edad. Al escuchar ruidos, decidió levantarse y vio cómo el malhechor se escapaba con un tapabocas puesto.

Entre los objetos que Francolino denunció como robados aparece, además de la computadora, un Play Station 5, dos parlantes, botellas de whisky, tarjetas y documentos como tarjetas, una cédula de identidad y la libreta de propiedad de un auto.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), Francolino sostuvo que la computadora tiene datos personales y no del banco. En la escena, la Policía encontró objetos que el delincuente dejó tirados y de los que se prevé sacar las huellas dactilares para la identificación además del relevamiento de cámaras de la zona.

