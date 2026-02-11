Robaron en casa de un jerarca del BROU y llevaron una computadora junto a varios objetos

Montevideo Portal
Un delincuente ingresó a la casa del segundo vicepresidente del Banco República, Leandro Francolino, y se llevó una computadora junto a otros objetos. El hecho se dio en la vivienda del jerarca que está ubicada en Parque Batlle (Montevideo).
De acuerdo con el parte policial, el robo fue a eso de las 5:30 de este miércoles cuando Francolino estaba en su casa junto a sus dos hijas menores de edad. Al escuchar ruidos, decidió levantarse y vio cómo el malhechor se escapaba con un tapabocas puesto.
Entre los objetos que Francolino denunció como robados aparece, además de la computadora, un Play Station 5, dos parlantes, botellas de whisky, tarjetas y documentos como tarjetas, una cédula de identidad y la libreta de propiedad de un auto.
En diálogo con Subrayado (Canal 10), Francolino sostuvo que la computadora tiene datos personales y no del banco. En la escena, la Policía encontró objetos que el delincuente dejó tirados y de los que se prevé sacar las huellas dactilares para la identificación además del relevamiento de cámaras de la zona.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]