Rematan cinco vehículos de Basso en Montevideo: desde una Maserati a una Jeep

Judiciales

Cinco vehículos que pertenecían al fallecido socio de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, serán rematados en la casa de remates Bavastro de Montevideo, dijeron fuentes judiciales a Montevideo Portal.

Entre los cinco vehículos, se encuentran una camioneta Maserati Grecale GT y una Jeep. El resto de los autos pertenecían al escritorio Gustavo Basso Negocios Rurales. Bavastro aún no informó qué día se realizará el remate presencial, pero adelantó que será “próximamente”.

El pasado 7 de agosto, la Justicia resolvió declarar el concurso necesario de la herencia que el fallecido socio de Conexión Ganadera dejó a su esposa, Daniela Cabral, y a sus hijas, para que sea parte del acervo administrado por el síndico Alfredo Ciavattone para recuperar dinero y pagarles a los acreedores.

De acuerdo con la resolución de la Justicia, un grupo de propietarios de bienes de inmuebles rurales que dieron en arrendamiento Hernandarias XIII a la empresa de Basso y Carrasco hicieron la solicitud de que la herencia de Basso sea utilizada para los acreedores, ya que, representados por Estudio Bragard, Orihuela y Graciana Abelenda, señalaron que la herencia del fallecido es “insolvente”.

En una primera instancia, Cabral y sus hijas se opusieron a la solicitud de que la herencia de Basso fuera declarada a concurso. Sin embargo, la Justicia consideró que “corresponde” que el dinero sea destinado a los afectados por Conexión Ganadera.

El activo de Basso tiene US$ 13.422.500 de participaciones en empresas, la mayoría son del grupo Conexión Ganadera. Asimismo, unos US$ 21.984.703 corresponden a una deuda con el frigorífico Casablanca S.A, que el empresario habría prestado antes de morirse. En ese sentido, la Justicia considera que US$ 35.407.203 están en riesgo, por lo que el activo concreto de la sucesión ascendería a US$ 6.526.448. La cifra incluye autos de alta gama, apartamentos —uno en el edificio Imperiale de Punta del Este, donde Cabral cumple prisión preventiva—.