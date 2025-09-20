Registro Civil denunció “atraso grande” en gestiones por “retrasos” en el periodo pasado

Política

Montevideo Portal

La administración del Registro Civil denunció que hay un “atraso muy grande” en el organismo debido a que en la anterior gestión hubo “retrasos” en trámites realizados por extranjeros.

La directora del Registro Civil, Silvia Facal, quien asumió el cargo el 5 de marzo, aseguró a Montevideo Portal que heredó 28.000 trámites atrasados relacionados a personas extranjeras. Además, señaló que en la administración pasada “no le decían las observaciones para tener en cuenta para la aprobación de los trámites”, por lo que muchas personas “no se enteraban de nada”.

Facal explicó que su primera medida fue “avisarle a todo el mundo lo que pasaba y notificarle qué documentación faltaba para cerrar los trámites”. Otro de los “problemas” que encontró fue que “había solamente tres personas trabajando”, por lo que, junto con la Junta Migratoria, se incorporaron cinco pasantes, además de funcionarios que “voluntariamente y de forma democrática se citaron para trabajar desde sus casas y fuera del horario de trabajo”. También Cebial “aportó su ayuda” con equipamiento para facilitar el teletrabajo.

La directora destacó que hasta el momento se “adelantó muchísimo” y que actualmente el organismo tiene pendientes trámites de octubre, noviembre y diciembre de 2024, mientras que en 2025 los atrasos comienzan a partir de mayo. Facal detalló que están implementando un “nuevo plan” para “agilizar el proceso”, que consiste en que la partida se “emita con un formulario generado por el propio solicitante, que luego entregará el documento original para que se transforme inmediatamente en la partida oficial”.

Ante la situación “con la que se encontró la nueva administración”, Facal remarcó que “todo el mundo quiso colaborar” y que lo que se logró fue “un cambio de un poco de mentalidad, porque la gente no estaba escuchada, era invisibilizada, pero de verdad que la gente quiere cambiar, quiere mejorar”. Finalmente, la directora señaló que, con ayuda de la Corte Electoral, el Registro Civil “avanza en la digitalización de la documentación” correspondiente a los años 2007 a 2012.

Montevideo Portal