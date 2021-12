Referéndum: Orsi dijo que la gente “no resolverá” qué elegir por el color de la papeleta

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se reunió este martes con la presidenta de la República interina, Beatriz Argimón, en la Torre Ejecutiva para dialogar sobre la alimentación. El jefe departamental perteneciente al Frente Amplio recordó que un año atrás la presidenta de la Asamblea General generó espacios, ámbitos y ciclos vinculados al tema, y en esta ocasión se dialogó sobre “cómo seguirá el año que viene”.

“Coincide con un trabajo que hacemos desde canelones con una red de sociedades medias de América Latina en acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Ella nos invitó a participar en el ámbito parlamentario, hay una comisión de los sistemas alimentarios. El presidente (Luis Lacalle Pou) hablaba ayer (en Catar) sobre la seguridad alimentaria, o sea que el tema está sobre la mesa. Las ultimas cumbres han puesto la complejidad sobre la mesa y, aprovechando la presencia del subdirector de la FAO, la presidenta nos convoca para ver cómo seguimos porque el año que viene hay que seguir caminando, más con los acuerdos que surgieron en Glasgow”, aseguró Orsi.

Para Orsi, el objetivo de Canelones es claro, que es producir alimentos para la metrópolis. “Ustedes saben que Canelones rodea a Montevideo, tenemos las chacras, por tanto, sabemos bien el rol que cumple el departamento en esquema nacional. Eso implica que tenemos que hacernos cargo como departamento y como país, pero fundamentalmente en un ámbito de acuerdo de gobierno nacional con gobierno departamental, ver hacia dónde va el mundo para ver cómo acompañamos al gobierno nacional para no perder el tren”, indicó.

En otros asuntos, el intendente canario y uno de los referentes del Frente Amplio se refirió al referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y fue consultado sobre cómo ve los intercambios de los primeros días, por ejemplo, la elección del color de las papeletas.

Orsi respondió que “eso va a pasar” y que la ciudadanía “no va a resolver por el color”. “Por supuesto que, cuando alguien intenta quedar con el color de la celeste, no nos gusta, pero creo que la discusión no dura más de unos días. Hay que seguir adelante y más que nada explicar qué es lo que representa cada una de esas dos opciones”, opinó.

Finalmente, el dirigente político coincidió con Argimón en el sentido de que los políticos deben asumir la responsabilidad política a la hora de trasladar la información a la ciudadanía y añadió que la propia ciudadanía “va a exigir eso”.

“No subestimemos lo que el ciudadano requiere. Ahora, al principio, es cierto que no hay mucho interés, mucho conocimiento, no es fácil conocer el contenido de 135 artículos, no es fácil entender cuáles son los que no se derogan, eso es claro. Ahora, llegado el momento, la historia ha demostrado que el ciudadano analiza, con dos o tres claves, y, por supuesto, nosotros como actores políticos no podemos caer jamás de llevarla a tanta simplificación que terminamos diciendo muy distantes a la verdad”, concluyó.

