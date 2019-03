Reacción de los países y compañías tras el accidente del avión Boeing 737 MAX 8

Internacionales

Numerosas compañías decidieron por su parte prohibir el vuelo de este modelo y de otros de la misma serie.

- Los países que cierran su espacio aéreo -

- En Europa:

La agencia europea de seguridad aérea (EASA) decidió el martes cerrar el espacio aéreo europeo a los Boeing 737 MAX 8 con origen y destino a la Unión Europea, para operadores de dentro y fuera del bloque.

Alemania también prohibió a los 737 MAX 8 y 9 y Polonia los 737 MAX 8 de su espacio aéreo nacional. Francia, Reino Unido, Italia, Austria, Irlanda y Holanda excluyeron todos los 737 MAX, igual que Serbia.

- En el resto del mundo:

Vietnam, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait prohíben todos los Boeing 737 MAX en su espacio aéreo. Malasia hizo los mismo con los Boeing 737 MAX 8.

- Los países que suspenden los vuelos -

- China:

China suspendió los vuelos de Boeing 737 Max 8 hasta que las autoridades estadounidenses y Boeing confirmen medidas "para garantizar con eficacia la seguridad de los vuelos".

Un total de 76 Boeing de la familia 737 MAX fueron entregados a una decena de compañías aéreas chinas.

- Indonesia:

Indonesia, cuya compañía Lion Air perdió un Boeing 737 MAX el 8 y el 29 de octubre de 2018 con 189 personas a bordo, decidió el lunes inmovilizar su flota de 11 Boeing 737 MAX 8. Lion Air anunció el martes el aplazamiento de la recepción de un pedido de cuatro Boeing 737 MAX.

- Otros países:

Omán suspendió las operaciones de 5 Boeing 737 MAX de la compañía nacional Oman Air, Corea del Sur inmovilizó dos aparatos de la compañía local de bajo precio Eastar Jet a la espera de los resultados de una inspección, y Mongolia impide volar a su único 737 MAX 8 de Mongolian Airlines.

- India anunció el martes que dejará en tierra a su flota de Boeing 737 MAX.

- Las compañías que inmovilizan sus aviones o suspenden sus pedidos -

- Ethiopian Airlines, tras el accidente de uno de sus aviones el domingo, dejó en tierra sus 4 Boeing 737 MAX.

- Tuifly (Alemania y Gran Bretaña, 15 aviones), flyDubai (Emiratos Árabes Unidos, 13), Gol (Brasil, 7), Aeromexico (México, 6), LOT (Polonia, 5), Aerolineas Argentinas (Argentina, 5), Icelandair (Islandia, 3), Comair (Sudáfrica, 1) y Cayman Airways (Islas Caimanes, 2) inmovilizaron sus Boeing 737 MAX 8.

- Norwegian Air Shuttle (Noruega, 18 aviones) y Turkish Airlines (Turquía, 12 aviones) dejaron en tierra a sus Boeing 737 MAX.

- Los que continúan la explotación -

- Estados Unidos considera que no hay razón de dejar en tierra el Boeing 737 MAX 8. "Hasta ahora nuestro examen del caso no muestra ningún problema de rendimiento y no hay ninguna razón de ordenar la inmovilización de este avión", dijo la Agencia Federal de Aviación (FAA) en un comunicado, confirmando el aislamiento de Estados Unidos en relación al resto del mundo.

- Las compañías estadounidenses Southwest (34 aviones) y American Airlines (24) indicaron que los vuelos de sus Boeing 737 MAX de momento seguirían, igual que los de la italiana Air Italy (3) y la rusa S7 (2).

