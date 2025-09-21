Policiales

Rapiña en finca de Salinas: robaron US$ 50.000, $ 200.000 y celulares de las víctimas

Montevideo Portal

Una rapiña en una finca se dio este sábado por la noche en Camino Servidumbre de Paso 8 Metros y Camino Centurión, informó la Jefatura de Canelones.

Según detallaron, el evento se dio sobre las 22:30 horas, cuando un hombre de 63 años y dos mujeres de 55 y 48 años alertaron a la Policía que un grupo de delincuentes accedió al hogar a través de un ventanal trasero.

En tal sentido, señalaron que los hombres, que eran entre cuatro y cinco, estaban cubiertos con pasamontañas y portaban armas de fuego. Allí, amenazaron a las víctimas y se llevaron US$ 50.000 y $ 200.000, además de sus celulares.

El caso está a cargo del Área de Investigaciones de Zona V, personal de la Seccional 22 de Salinas, bajo la óptica de la fiscal de turno. En el lugar trabajó personal de Policía Científica, recolectando evidencias.

