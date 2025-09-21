Rapiña en finca de Salinas: robaron US$ 50.000, $ 200.000 y celulares de las víctimas

Montevideo Portal
Una rapiña en una finca se dio este sábado por la noche en Camino Servidumbre de Paso 8 Metros y Camino Centurión, informó la Jefatura de Canelones.
Según detallaron, el evento se dio sobre las 22:30 horas, cuando un hombre de 63 años y dos mujeres de 55 y 48 años alertaron a la Policía que un grupo de delincuentes accedió al hogar a través de un ventanal trasero.
En tal sentido, señalaron que los hombres, que eran entre cuatro y cinco, estaban cubiertos con pasamontañas y portaban armas de fuego. Allí, amenazaron a las víctimas y se llevaron US$ 50.000 y $ 200.000, además de sus celulares.
El caso está a cargo del Área de Investigaciones de Zona V, personal de la Seccional 22 de Salinas, bajo la óptica de la fiscal de turno. En el lugar trabajó personal de Policía Científica, recolectando evidencias.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]