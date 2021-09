Raffo sobre fuga en exComcar: interpelación del FA a Heber “es una medida excesiva”

Política

La excandidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Independiente -en representación de la coalición multicolor- se refirió este lunes a la fuga de Hugo Pereira de la Unidad Nº4 Santiago Vázquez, también conocida como exComcar, y la interpelación que propuso el Frente Amplio (FA) para con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

En primer lugar, la presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional (PN) aseguró que el tema de la fuga pasó de ser un tema policial a un asunto “político”. En ese sentido, consideró que el FA “no está haciendo una oposición responsable” y que “está tomando una medida excesiva”.

“¿Por qué digo esto? Me tomé el trabajo hablar con las bancadas, con los parlamentarios. ¿cuándo se generaron estas confusiones sobre la fuga y recaptura, y como se había dado la situación? El FA planteó que quería que Heber se presentara en Comisión General para dar explicaciones. La bancada del Partido Nacional le contestó, 'bueno, hagamos lo mismo que se hizo en el caso de Roco Morabito’, cuando Bonomi fue a dar explicaciones fue a la comisión de Seguridad y Convivencia. Las comisiones están formadas para que cada ministro informe”, argumentó en el programa Todas las Voces de Canal 4.

La excandidata a la comuna capitalina aseguró que las medidas se “tienen que ir tomando de manera gradual”. “Heber dijo que este jueves a la hora que le dijeran concurría a esa comisión. Supongamos que en tal caso las explicaciones no resultaran suficientes, por supuesto que la oposición dice que pasamos a una segunda instancia. Comisión general o llegamos una interpelación, pero a mí no me parece que esto sea una manera responsable de hacer responsable”, añadió.

Por último, destacó el rol del Partido Nacional cuando ocurrió lo de Morabito. “En el caso contrario, con Roco Morabito, llamó al ministro a la comisión de seguridad y Roco Morabito recordemos 13 años fugado internacionalmente, mafioso italiano, kilos de cocaína traficada y un señor que nunca se lo encontró hasta mayo de este año”, concluyó.