Raffo dijo que contrapropuesta de Cosse por el BID “no contempla” pedido de ediles blancos

La economista evitó responder si votarán o no el proyecto de préstamo en la Junta de Montevideo enviado por la intendenta.

Montevideo Portal

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, envió el pasado martes un comunicado dirigido a los ediles del Partido Nacional, en el que se comprometió a realizar obras de saneamiento y drenaje para tres barrios de la capital propuestas por esa bancada “utilizando fondos propios”. El documento firmado por la jerarca es en respuesta a la propuesta de los ediles nacionalistas para destinar US$ 12,5 millones del préstamo por US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a “obras de saneamiento y drenaje pluvial en tres barrios de Montevideo”.

“Coincidimos en la importancia de estas obras de infraestructura para la población de Montevideo. También entendemos relevante que se comience la ejecución de los proyectos de saneamiento y del plan integral de limpieza incluidos en el Programa Saneamiento Urbano de Montevideo, ya aprobados por el BID. Luego de un minucioso análisis de las posibilidades presupuestales, les comunicamos que aceptamos realizar las obras propuestas utilizando fondos propios, durante el período de ejecución del préstamo del BID”, expresó la intendenta Cosse en ese entonces.

Tras esta nueva oferta que surgió de la comuna capitalina, la pelota ahora en la cancha de la oposición. La presidente de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, encabezó una conferencia de prensa para explicar la posición de los nacionalistas ante la nueva propuesta de Cosse. La economista aseguró que el ofrecimiento de la jefa departamental de Montevideo “no contempló” el pedido que hicieron los curules de la oposición.

“Nuestros ediles habían pedido garantizar la llegada de saneamiento a todas esas poblaciones que lo están esperando (enumeró 13 barrios de la capital) desde hace tantos años y, como tradicionalmente se hizo desde hace más de 30 años, votar el préstamo del BID para garantizar obras de infraestructura en la ciudad”, sostuvo.

En este sentido, aseguró que la bancada de ediles del PN tienen un “profundo interés” en poder solucionar los problemas de saneamiento de la población más vulnerable, sin embargo, explicó que esta propuesta de Cosse no tiene previsto sanear a los barrios más necesitas en este quinquenio.

“A estos barrios la intendenta decidió no darle saneamiento en este quinquenio porque en su proyecto de préstamo que envió a la Junta solo incluye a un barrio posible a recibir la ampliación de saneamiento. Nosotros consideramos que este préstamo a largo plazo debe utilizarse mayormente a lo que se utiliza, que es hacerle llegar el saneamiento y por eso había propuesto una reestructura del préstamo”, explicó.

Consultada sobre si va a votar el proyecto o no, Raffo evitó responder esa pregunta, destacó la creación de una mesa de trabajo de la coalición de gobierno, que la integran ediles del Partido Colorado y del Partido de la Gente, y aseguró que para responder esa pregunta esperarán la segunda reunión de este equipo de trabajo.

“Lo verán en la mesa de trabajo de la coalición con el Partido Colorado y el Partido de la Gente, que se conformó ayer y sería apresurado de nuestra parte dar una respuesta sin que se haga la segunda reunión de trabajo de la coalición a la cual respetamos mucho y creemos que es un gran hito que se haya conformado en Montevideo”, aseguró.

Finalmente, consultada sobre su encuentro con el presidente Luis Lacalle Pou, la presidenta de la departamental nacionalista contestó que la recibió para que le contará la posición de los curules blancos y cómo venían trabajando el proyecto de préstamo del BID.

“Ese fue el interés que mostró nuestro primer mandatario. No hay mucho más para contar, lo que decíamos al comienzo me parece muy importante, que los habíamos citado para hablar del tema que más nos preocupa, que es el tema que hace que hoy 200 mil montevideanos aún no accedan a saneamiento”, concluyó.

