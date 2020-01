Putin propone incrementar los requisitos para ser presidente de Rusia

Internacionales

"Unos requisitos todavía más estrictos deben exigirse a las personas que se postulan a la presidencia de la Federación de Rusia", dijo Putin en su mensaje.

Según el mandatario, la persona que presente su candidatura para ser presidente debe "residir en el territorio de Rusia no menos de 25 años", así como no debe tener "nacionalidad extranjera ni permiso de residencia en otro Estado, no solo en el momento de participar en las elecciones sino nunca antes".

Además, Putin propuso que los jefes de los sujetos federales de Rusia, los miembros del Consejo de la Federación (Senado), los diputados de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento), el presidente del Gobierno y sus vices, así como los ministros federales, los jefes de los organismos federales y los jueces, tampoco tengan "nacionalidad extranjera, permiso de residencia o cualquier otro documento que les permita residir en el territorio de otro Estado".

De acuerdo con la legislación vigente del país, cualquier ciudadano ruso mayor de 35 años que haya vivido en Rusia de manera permanente durante no menos de 10 años y no tenga nacionalidad extranjera, permiso de residencia o cualquier otro documento que le permita residir en el territorio de otro Estado, puede aspirar a ocupar el cargo de presidente.

(Sputnik)