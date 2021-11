Proyecto que suspende veda de alcohol en elección de BPS se votará como “grave y urgente”

Política

El senador del Partido Colorado (PC) Germán Coutinho presentó el pasado miércoles un proyecto de ley para suspender la veda electoral que está dispuesta para las próximas elecciones del Banco de Previsión Social (BPS).

La realización de este proyecto, que iba a ser de artículo único, es porque el acto eleccionario coincide con las finales de fútbol de la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana, donde se prevé la llegada de más de 60 mil turistas.

Este martes se definió que el proyecto ingrese a la Cámara de Senadores como “grave y urgente” para que sea tratado con celeridad, informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con el autor del proyecto. Coutinho aseguró que además de tratarse con esta denominación se agregará un artículo más (propuesto por el Frente Amplio), que tiene que ver con la prohibición de vender bebidas alcohólicas en los centros de votación que sean cantinas.

“Por lo tanto, era un proyecto de un artículo único para suspender la veda por única vez y queda una ley con dos artículos, el segundo es el que propuso el FA de no vender bebidas alcohólicas en los circuitos de votación de las elecciones del BPS que haya cantinas”, informó el legislador colorado.

Consultado sobre si hubo alguna diferencia por este segundo artículo, el senador respondió negativamente ya que consideran que “parece más que razonable” que en el lugar donde se esté votando no se venda alcohol. A su vez, dijo que hay algo más de cien circuitos que podrían llegar a vender este tipo de bebidas.

El hecho de que se vote como “grave y urgente” —dijo Coutinho— hace que el proyecto de ley no haga lo procesos en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y vaya directo a la votación del plenario. “Son otros procesos, otros tiempos. Al votarse grave y urgente y habilitarlo se vota hoy. Por tanto, hoy ya va a tener media sanción en el Senado y está coordinado con Fratti que mañana ingresa a Diputados, y el jueves o viernes es ley”, informó.

“La intensión fue ingresar el grave y urgente la semana pasada, estaba de acuerdo la coalición y el Frente Amplio no mostró la negatividad. En la reunión de coordinación de los lunes y como el proyecto de ley se me ocurrió un martes y lo presenté un miércoles, por eso no siguió el proceso de coordinación del Senado de rutina, que es la de todos los lunes”, agregó Coutinho.

Finalmente, sobre la posibilidad de que el proyecto pueda aplicarse para otras elecciones, el senador colorado afirmó que el espíritu de este proyecto es la solución a un problema ante un acontecimiento importante, como las finales de fútbol sudamericano. No obstante, aseguró que, luego de presentado el proyecto, “surgieron voces de mantenerlo para siempre”.

“Creo que eso tiene recorrer otros caminos, otros estudios, otros análisis que seguramente en los próximos días pueda ser presentado por otros legisladores”, finalizó.

