Prostituta declaró que empresario le regaló U$S 700.000 para poner una casa de salud

Locales

La prostituta que drogó a un empresario y le hizo firmar un pagaré por U$S 700.000 dólares declaró que el hombre otorgó el dinero como "regalo de cumpleaños" para que ella pueda cumplir su objetivo de poner una casa de salud.

Según informó El País, estas declaraciones las hizo el pasado 5 de febrero en el Juzgado Penal, como parte del proceso que finalizará a fines de febrero o principios de marzo, según dijo este jueves el abogado del empresario, Enrique Moller, a Montevideo Portal.

"Yo quería poner una casa de salud y me planteó poner un auto a nombre mío para la casa de salud", señaló en aquella oportunidad la trabajadora sexual.

Además, la meretriz señaló que ella subió al apartamento del empresario, quien en ese momento estaba tomando un trago. Luego de un rato, según la mujer, fue él quien propuso consumir cocaína.

La mujer declaró que accedió a la propuesta y que en ningún momento logró contactar a un dealer que llevara más droga hasta el apartamento, porque el que conocía ya no estaba en el negocio.

"En la mañana del otro día él me pidió que llevara más chicas. Yo llamé a una chica que conocía y no quiso ir, y ahí le ofrecí para llevar a mi hermana. Me dijo que sí, que era una linda fantasía, que le encantaba la idea estar con hermanas", apuntó en referencia a la mujer que arribó al apartamento y que, según informaciones primarias, grabó videos para luego extorsionar al hombre.

Además, declaró que fue el empresario quien sugirió ir a un motel para evitar ser interrumpidos por algún familiar que pudiese llegar al hogar.

Fue en un motel, precisamente, donde el hombre propuso a la mujer regalarle dinero para que ella pudiera empezar con el negocio del residencial, según declaró.

"Yo estudié enfermería unos años y sé que es un negocio que deja plata. Fue ahí cuando él me ofreció poner el apartamento que tenía en Punta del Este a mi nombre, que dijo que valía US$ 500.000, a lo cual le dije que era una cifra demasiado elevada. Y me dijo que para él era un cambio y lo tomara como un regalo de cumpleaños", declaró.

En este sentido, Moller aseguró a El País que la propuesta de regalar un apartamento jamás existió pero que sí fue real la maniobra para hacerle firmar un pagaré por U$S 700.000 y quitarle un auto.

"En el auto, mi abogada le hizo una serie de preguntas: por qué el vale, por qué esa suma de dinero y qué relación tenía conmigo, a lo que él respondió que el vale era un regalo de cumpleaños que me hacía, que hacía mucho tiempo que me quería ayudar y que la relación que tenía conmigo era sentimental, pero no común", agregó la prostituta.

Este jueves, el abogado del empresario declaró que los videos que se filmaron en primera instancia con la intención de extorsionar al hombre ahora son usados en favor de él porque allí puede verse el estado en el que se encontraba cuando firmó los papeles, ya que estaba fuera de sí luego de consumir tanta droga.

Montevideo Portal