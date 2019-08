Programa de Primaria trabaja en jardín de infantes de la niña Anna Clara en Rivera

Locales

Rivera se vio sacudida en los últimos días por el asesinato de la niña Anna Clara a manos de su padrastro y con la complicidad de su madre, en un caso de maltrato que incluyó repetidos abusos sexuales.

El departamento ya había tenido episodios similares y que generaron un impacto profundo en la opinión pública. En el 2017 se produjo la violación y asesinato de la niña Valentina, de solo 9 años, y en el 2016 se condenó a un hombre por abusar sexualmente de su hija desde que tenía 6 años, habiéndola embarazado dos veces en su adolescencia.

Este año, también se supo el caso de una menor de 14 años abusada sexualmente con la complicidad de su madre, que motivó la condena de dos hombres. Son solo algunos de varios casos registrados en el departamento.

A finales de 2017, Óscar Borba, director del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Jefatura de Policía de Rivera, había dicho a El Observador que las cifras de abuso sexual infantil en Rivera eran "imponentes", y que justamente el departamento encabezaba el registro de casos de explotación sexual infantil, que llevaba adelante el Poder Judicial.

Es difícil establecer si hay causas por las que en Rivera se produzcan este tipo de incidentes, porque los registros también son preocupantes en otros departamentos.

Mónica Nicolazzi, directora de INAU Rivera, dijo a Montevideo Portal que se vive una preocupante situación de violencia contra niños en todo el país, no solo en Rivera, lo que motiva a seguir investigando las causas para extremar los cuidados en la protección de menores.

Señaló que las causas del abuso infantil no pueden circunscribirse o achacarse únicamente a la pobreza y la marginalidad social y que obligan a trabajar desde varios frentes.

En este caso en particular, contó que el INAU está a trabajando a nivel interinstitucional con el MIDES, Fiscalía y Ministerio del Interior. En el jardín de infantes al que concurría la niña está trabajando actualmente el equipo técnico de Primaria Escuelas Disfrutables, que abordó la situación. Se hizo una reunión con los padres, que se hicieron responsables de transmitir a los hijos qué fue lo que sucedió con su compañera. El INAU también se puso a la orden y está siguiendo el caso de cerca.

Nicolazzi aclaró que en estos casos se suele explicar a los niños lo ocurrido en un lenguaje que puedan entender y no dando más información de la que preguntan. Narró que se hará un seguimiento de los menores y el impacto que produjo en ellos una situación como esta.

De la misma forma, el INAU también está haciendo un seguimiento de lo que sucede en el entorno familiar, ya que hay un niño pequeño que estaba a cargo de la pareja condenada. Actualmente se encuentra con familiares, pero se está llevando a cabo un proceso judicial que determinará cuál es su destino.

Con respecto a cómo es posible que no se detectara antes el maltrato a la niña, teniendo en cuenta que había signos de violencia durante largo tiempo, aclaró que si bien ella no participó de ninguna instancia con la pequeña, los indicadores no siempre son claros.

Pueblo chico

¿Cómo se actúa para contener a la comunidad y evitar que se repitan estos episodios? "Son situaciones indignantes. Cada vez que pasa un episodio así nos interpela, pero es un trabajo en el que podamos aportar todos los que integramos una comunidad. Es evidente que nos atraviesa la ira, el enojo, el asco, la frustración de pensar que alguien que debe proteger a un niño haga lo que hizo", señaló Nicolazzi.

"Es cuando más calmos tenemos que estar, más prudentes y conscientes de que no podemos permitirnos que el acto de violencia sea un combustible", continuó la jerarca, que cree que hay que impulsar un cambio cultural, más allá de que las instituciones deben trabajar en conjunto para prevenir estas situaciones, como el INAU, MIDES o el Ministerio del Interior, entre otros.

Llamó también a hablar entre las familias de casos como estos. "Es el espacio donde uno se va constituyendo como ser humano, donde se acentúa la función de protección. Tenemos que volver a ese entorno familiar y también escuchar a los niños", dijo Nicolazzi, que aclaró que ante estas situaciones, quienes tienen hijos suelen sentirse "desvalidos o desprotegidos".

Se refirió también a que muchos de los casos de violencia infantil suelen ser protagonizados por quienes deben cuidar a los niños. Por ello, insistió en que en el seno familiar no se deben naturalizar algunas situaciones o dejar pasar ciertos límites que luego pueden derivar en casos violentos. "Es importante salir a buscar ayuda. Por supuesto que las instituciones no están adentro del núcleo familiar, aunque llegan a través de los ámbitos donde se relacionan los niños, como centros de salud o escuelas. Pero los que estamos desde afuera tenemos el deber de ver lo que sucede, ayudar a la situación, llegar antes de que sea tarde. Lo que no podemos es mirar para el costado ni justificar. Hay que validar lo que transmite el niño, lo que está expresando con su conducta también", dijo,

Por ello, hizo un llamado a que los adultos estén especialmente atentos a las modificaciones de cambio de conducta y a no naturalizar comportamientos violentos en el entorno familiar.