Procesaron a médica y partera por la muerte de bebé en hospital de Paso de los Toros

En agosto del 2013, un bebé falleció tras no haber recibido la atención adecuada en el hospital de Paso de los Toros.

El caso fue denunciado por la propia madre, Patricia Rodríguez de 18 años, quien explicó que la fecha estimada del parto era el 8 de agosto, pero cuando concurrió al centro le dijeron que "era un ataque de hígado". Rodríguez volvió al hospital el miércoles 14 de agosto y le dijeron que estaba en "preparto", según su relato.

"Llegué a las 5 de la mañana y me dijeron que estaba en preparto. Me pasaron suero, me dejaron monitoreada y dijeron que quizás la fecha de parto estaba mal. Me reventaron la bolsa, pero dijeron que iba a cesárea porque los latidos estaban bajando. Hacen la cesárea de urgencia y ahí me di cuenta que mi bebé no estaba bien: no salió llorando, no me lo mostraron", indicó la joven entonces.

Era el tercer caso de gravedad ocurrido en el hospital de Paso de los Toros en ese año. El 2 de junio una mujer con 41 semanas de embarazo perdió a su bebé por las demoras que se registraron en su atención en el nosocomio. Antes, en el mes de marzo, el directorio de ASSE inició una investigación administrativa a raíz del fallecimiento de una mujer (Lucía Olivera) que dio a luz en ese mismo centro. La mujer tuvo un desprendimiento de placenta durante un parto en el sanatorio en momentos en que faltaba en el centro un anestesista y un cirujano.

Ahora, la Justicia procesó a la médica y la partera que atendieron a la joven Patricia Rodríguez, el primero de los casos que mencionábamos, según informó el diario El País. La jueza de Paso de los Toros, María Elbia Merlo Cabrera, procesó a las dos profesionales por un delito de homicidio culpable por la muerte del bebé.

De acuerdo a su dictamen, la muerte se produjo por el actuar "negligente", "imprudente" e "imperito" de las profesionales. "Un hecho que, pudiendo ser previsto (el sufrimiento del feto en las horas previas a la cesárea) no lo fue, en este caso por negligencia, imprudencia e impericia", señala el dictamen que recoge El País. El procesamiento de las dos profesionales es sin prisión.

Más allá de la resolución judicial, los abogados de la joven solicitaron que el caso sea tratado por el tribunal de ética médica, que podría resolver sanciones contra las profesionales, apunta la nota de Eduardo Barreneche.

La Justicia señala varios errores en el procedimiento de la médica. Se diagnosticó mal el tipo de embarazo que cursaba la adolescente, que era en realidad de alto riesgo. Además, la cesárea comenzó tarde y no se realizaron controles que podrían haber evitado el desenlace fatal.

Con respecto a la partera, señala que cuando la embarazada consultó en emergencia por dolores abdominales no se convocó a un especialista y que además cometió un error de interpretación en el monitoreo fetal (que impidió que se hicieran más estudios a la madre y su bebé).

Además, la jueza criticó que en estos casos se prioricen cuestiones burocráticas de distribución de tareas, que hace que "cada uno de los partícipes se limite a lo suyo", olvidándose "de lo fundamental que es en definitiva la vida de ese ser humano".