Presunta omisión en hospital: diputado del FA “respondió a la respuesta” de ASSE

Esta semana, el diputado frenteamplista por Colonia Nicolás Viera denunció en el Parlamento un caso de presunta omisión de asistencia en el hospital de la capital del departamento.

Según recogiera el medio local El Eco, Viera manifestó que una paciente septuagenaria murió en la puerta del sanatorio "sin llegar a tener una cama de CTI". esto se habría debido a que "no había disponibilidad en el CTI público, pero habiendo camas en un CTI privado se determinó que no podía ir allí porque no se tenía convenio".

Por esa razón, Viera anuncio que procuraría que la implementación de una investigación administrativa para determinar responsabilidades.

Horas después de que las declaraciones de Viera fueran divulgadas, ASSE emitió un comunicado sobre el caso, en el que afirmaba que la infortunada paciente había sido "correctamente asistida".



En la misiva de ASSE se afirma que la mujer fue "valorada por médico intensivista y coordinadores intensivistas, no existiendo indicación de ingreso a CTI, debido a las comorbilidades asociada, lo cual no hubiera cambiado ni el pronóstico ni el resultado final del paciente".

Por ello, la Administración concluye que "no hubo apartamiento de la lex artis (niveles de calidad exigibles), ni hubo ningún elemento de imprudencia, impericia o negligencia por parte del personal actuante".

Horas más tarde, Viera volvió a expresase sobre el asunto, esta vez a través de la red social Twitter.

"¿Cómo se puede hacer y concluir una auditoría en 20 horas? Supe de este comunicado en el preciso instante que el Director del Hospital me informaba que iba a realizar la auditoría de la HC, la cual daría lugar a una investigación administrativa ¿Se informa antes de investigar?", planteó el representante.

"El comunicado de ASSE dice ‘no existiendo indicación de ingreso a CTI', ¿Entonces por qué el Director del Hospital dice que la paciente ‘necesitaba ingreso a CTI' y que ‘todas las camas de CTI estaban ocupadas'"?

"El Director también afirma que se ‘consultó con la coordinadora de CTI'. La coordinadora tiene línea grabada así que todo esto se puede conocer", añadió Viera, haciendo referencia a un artículo de prensa del medio local La Colonia Digital.

Posteriormente, el diputado lamentó que en la información aportada por ASSE "no se dice nada del fondo del asunto ¿Existe una decisión de ASSE que indica que los pacientes COVID+ solo pueden ser derivados a CTI de ASSE o a un privado por convenio? Porque el Dr. Cipriani ha reiterado que ningún paciente de ASSE se quedará sin cama de CTI".

Sobre esa posibilidad de traslado de pacientes entre prestadores públicos y privados, Viera dijo manejar información que indica que "existen prestadores privados con camas disponibles para COVID+ que no aceptan pacientes de ASSE por esa decisión no escrita pero sí comunicada y aplicada".

"Esta situación nos preocupa y queremos que se aclare. Toda investigación que se instruya o acción que permita dilucidar lo que pasó, estará ayudando a que no existan más casos similares que se cobren vidas de uruguayos y uruguayas absolutamente evitables", concluyó.