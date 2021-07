Presos de Punta de Rieles en huelga: el director de cárceles está en el lugar negociando

Policiales

Personas privadas de libertad en la Unidad 6 no salen de sus celdas a trabajar ni aceptan la comida, y presentan una serie de reclamos.

Montevideo Portal

Personas privadas de libertad realizan huelga en la Unidad 6, conocida como la cárcel de Punta de Rieles. El colectivo Nada Crece a la Sombra informó que los reclusos "no salen a trabajar y no levantan el rancho (no aceptan la comida)", lo que fue confirmado a Montevideo Portal por parte del comisionado parlamentario de cárceles, Juan Miguel Petit.

El director nacional de cárceles, Luis Mendoza, está en la cárcel conversando con los huelguistas.

Nada Crece a la Sombra, que es una ONG que trabaja en programas socio-educativos y de salud en cárceles, informó las razones que motivan la huelga: "cierre de emprendimientos productivos, reducción de actividades, reducción y cambios en los días de visita, no se permite ingreso de fruta, verdura, harina, y otros insumos, no se permite ingreso de ropa blanca, cambios en visitas conyugales, y no se puede circular con las visitas, como se hacía antes".

El comisionado para el sistema carcelario está en Rivera, pero integrantes del equipo que integra su oficina se presentarán esta tarde en el centro de reclusión. Petit informó que está en contacto con las autoridades y que habló telefónicamente con los internos.

"Esperemos que se mejore la situación. Es una situación de negociación y conversación, no de violencia. Son planteos generales de toda la unidad", dijo Petit.

Montevideo Portal