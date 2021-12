Preso ultimado era brasileño y consideraba reos uruguayos “ratas” y “locos por cuchillo”

Policiales

Tal como informáramos, el domingo se cometió un asesinato dentro del penal de Libertad. La víctima fue el brasileño Marcio Portes, apodado como Muito loco, y responsable de delitos de homicidio y sicariato.

Portes formaba parte de la agrupación criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC), y fue uno de los entrevistados por el sociólogo Gustavo Leal para su libro Historias de sicarios en Uruguay, de reciente publicación.

En el reportaje, el brasileño se expresaba de un modo que, a la luz de lo ocurrido la pasada jornada, se lee como una suerte de profecía autocumplida.

En el libro el autor le pregunta al preso si se siente respetado por el resto de los presidarios por ser miembro de una agrupación como el PCC , y su respuesta es elocuente:

“Aquí nadie respeta a nadie. Aquí se pelean en las visitas, aquí no hay respeto cuando hablan. Aquí no hay respeto a las visitas, a los niños. Aquí son locos por el cuchillo. No respetan a nadie”, dice.

“Aquí no hay respeto. Yo prefiero estar 20 años preso en Brasil que dos años acá. Yo acá me llevo mejor con la policía que con estos reos. Yo tengo comisión, es decir trabajo fuera de la celda. Yo hago limpieza, incluso les hago café, les caliento agua para el mate, saco la basura y limpio. Acá el problema es que nadie te respeta”, insiste.

En cuanto a la posible conveniencia de reclutar reos uruguayos para el PCC, Portes no lo considera viable.

“¡Qué nos va a servir! Acá tenés que matar a la mitad del COMCAR primero porque nadie te respeta. En Brasil no es así. . . nosotros somos más profesionales, pero aquí son más ratas. Aquí comen contigo y te dan una puñalada por la espalda. Aquí las personas tienen dos caras”, dice.

En cuanto al matador, se trata de Matías Trindade, también brasileño, y purga una pena por el asesinato de un policía en el departamento de Artigas.