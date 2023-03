Presidente del PIT-CNT invitó a debatir a Lacalle: “No levantó ninguno de los fundamentos”

Política

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, invitó públicamente al presidente de la República a debatir sobre el planteo de los trabajadores, planteó que surge luego de que el mandatario respondiera a la central obrera tras la conferencia de prensa que realizaron el pasado lunes.

A entender del líder de la central obrera, cuando el presidente respondió lo que habían planteado, “no levantó ninguno de los fundamentos” que establecieron. “Los uruguayos merecemos un debate respetuoso de ideas”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

El reclamo del PIT-CNT

Abdala encabezó una conferencia de prensa el lunes en la que señaló que salió del Parlamento “con un terrible gusto a poco”. En este sentido, el dirigente sindical dijo que esperaba del discurso de Lacalle que se hiciera alguna mención a las rondas de los Consejos de Salario y qué criterios de recuperación salarial se van a implementar.

Dijo que desde el PIT-CNT no se critican puntualmente las rebajas tributarias anunciadas, “porque está bueno que se devuelva a los trabajadores una parte del IRPF [Impuesto a la Renta de las Personas Físicas] que se les descuenta”.

Sin embargo, recordó el cambio en la forma de ajuste de la Base de Prestaciones y Contribuciones (que pasó de hacerse por Índice de Precios al Consumo a ajustarse por Índice Medio de Salarios) y la quita del descuento de dos puntos de IVA a los pagos con tarjeta de débito.

Abdala afirmó que los cambios tributarios anunciados por el presidente “no le significan nada al 70% de la población trabajadora que gana menos de $ 50.000”.

“Me parece que hicieron una gran algarabía por estos anuncios, que después fueron de terrible sabor a poco. Dijeron que no iban a tocar los impuestos, pero los tocaron. En realidad, sí se aumentaron los impuestos a través de un cambio en las fórmulas de cálculo o no darle a la gente descuentos que se les daban. Ahora, estos anuncios del IRPF, la realidad es que no le está llegando a los trabajadores que ganan hasta $ 50.000”, insistió el dirigente.

