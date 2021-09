Presidente de INAC dijo que en el puerto se dejaron de cargar 300 contenedores por el paro

Locales

El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Conrado Ferber, se reunió este miércoles con el presidente Luis Lacalle Pou, para informarle sobre el impacto del paro del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) en el Puerto de Montevideo.

En una posterior rueda de prensa a su salida de Torre Ejecutiva, el jerarca afirmó que la paralización afecta directamente a las exportaciones, porque “todo el trabajo de los uruguayos en definitiva sale por el puerto”.

“Un paro de este nivel, por tres días, resulta incomprensible, la verdad está afectando el trabajo de otros uruguayos, se trata de mercadería muchas veces perecedera, estamos sobreviviendo a dos años muy duros que en definitiva tuvo el país, (…) hoy es perentorio recuperar las fuentes”, afirmó.

“Una medida que tendrán todo el derecho de hacerla, pero que resulta incomprensible cuando uno evalúa el conjunto de la situación”, expresó Ferber.

Explicó además que “entre ayer y hoy se dejaron de cargar 300 contenedores” y que “se van a dejar de cargar otros 300 contenedores llenos”, pero que el principal problema es que “tampoco llegan los vacíos”.

“Entre ayer y hoy son más de 1000 contenedores que dejaron de llegar porque los barcos siguen de largo, el barco no está dispuesto a llegar a un puerto que obviamente está cerrado y sigue de largo”, dijo.

“No es que se va a perder la carne, lo que se enlentece, uno deja de cumplir contratos, la mercadería no llega al cliente cuando tiene que llegar, todo eso es difícil de evaluarlo, no quiero ponerle un valor económico, pero cualquiera que sabe que entregar una mercadería a un cliente es fundamental, todo esto enlentece más genera más problema y obviamente repercute a nivel de la industria porque si no hay contenedores no se puede trabajar con normalidad”, agregó.

Ferber afirmó que el presidente se mostró “muy preocupado” por la situación y que “considera incomprensible que la medida sea tres días de paro”.

“Acá estamos perjudicando a el trabajo de muchísimos uruguayos, no sólo en la industria frigorífica, hay otras industrias que su mercadería es perecedera, y si no es perecedera, también porque el prestigio del país de cumplir con sus compromisos de las empresas no se puede dejar de lado”, manifestó el presidente de INAC.