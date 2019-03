Presidente de Centro Militar expresó “absoluto apoyo” a Manini Ríos

Locales

El coronel retirado Carlos Silva señaló doble rasero a la hora de evaluar lo que es constitucional y lo que no.

El coronel retirado Carlos Silva Valente, presidente del Centro Militar, reconoció que se avizoraba que la situación entre Manini Ríos y el presidente Tabaré Vázquez podría terminar como lo hizo.

"A lo largo del tiempo se presentaron rispideces", dijo en declaraciones Informativos Carve, añadiendo que su posición personal es de "absoluto apoyo" al saliente comandante del Ejército.

"No estoy para nada de acuerdo", dijo acerca de la reciente destitución. "Se ha atetado contra la Constitución varias veces por parte de las autoridades", acuso Silva, quien ejemplificó su argumento aludiendo a "casos en los que no se respetan los plebiscitos, algo que no pude modificar ninguno de los poderes del Estado".

"Se ha entrado en una mecánica en que las cosas se respetan en algunos casos y en otros no", sostuvo el militar retirado, quien luego manifestó su coincidencia con los dichos de Manini Ríos acerca de la Justicia. El saliente jefe militar había afirmado que a los militares se los juzgaba de forma parcial, empelado pruebas falsas o inventadas.

En el Centro Militar asumimos la defensa de muchos camaradas, y se nota bien lo que no se respeta en cuanto a derechos y procesos garantistas. En ese sentido citó el caso del coronel Juan Carlos Gómez, condenado a prisión en el año 2010 y absuelto en 2013.

"La Justicia finalmente lo liberó, pero de haber manejado la información y las pruebas que deberían haberse considerado inicialmente, no hubiera pasado tanto tiempo en la cárcel".



Interrogado acerca del futuro político de Manini Ríos y el eventual apoyo de los militares a una candidatura, Silva expresó que no podía pensarse que todos lo militares y sus familias fueran a votarlo, pero recordó el eventual peso electoral de la tropa y su entorno.

"la familia militar, integrada por los militares en activos, los retirados y los familiares directos suman unas 150.000 personas", refirió . "No todos ellos votan, y obviamente no todos votarían a Manini, pero es un volumen importante, un capital electoral" que los partidos no siempre consideran.

