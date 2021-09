Presidente de Asociación de Defensores de Oficio participó de taller de Leal contra la LUC

Política

Joaquín Gamba, que preside Adepu, dijo que participó de una charla de índole partidaria a título personal y no en nombre de la Asociación, que definió no involucrarse en la campaña por el referéndum.

El presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay (Adepu), Joaquín Gamba, participó en el mes de agosto como oyente de un taller partidario brindado en Tacuarembó por el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal, a favor del referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Consultado por Montevideo Portal, Gamba aseguró que no asistió a la conferencia brindada por uno de los referentes en materia de seguridad del Frente Amplio en representación del gremio, sino que lo hizo a título personal.

“Yo puedo participar pero lo hago a nivel particular, personal”, dijo, y luego agregó: “No participé como expositor ni en representación de la Asociación. Participé como un invitado, alguien por fuera que fue a escuchar, porque puedo, no tengo ninguna prohibición. Fui porque es un tema que me interesa y porqué estoy en contra. Y la Asociación está en contra de la LUC”, explicó Gamba.

La Asociación de Defensores de Oficio definió como política no involucrarse en la campaña a favor del referéndum, encabezada por el Frente Amplio, el Pit-Cnt, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), entre otras organizaciones.

Sin embargo, la institución sí se ha opuesto públicamente a algunos de los cambios en el sistema judicial que se concretaron a partir de la LUC e incluso esa posición fue explicada en el Parlamento.

A su vez, en julio de este año Adepu publicó un informe que, entre otras conclusiones, señaló que a partir de la norma aumentaron los casos de abuso policial.

“Nosotros adoptamos como posición de la Asociación no hacer campaña en contra de la LUC. Pero individualmente cada uno tiene derecho a participar. Lo que sí no voy a hacer es participar como opositor. Esa charla que fui lo hice porque era en Tacuarembó, que soy de ahí. Pero fui a escuchar. No hablé ni participé exponiendo nada. A Leal me interesaba escucharlo porque además es un tipo que estuvo años en el Ministerio del Interior y sabe de estos temas. Es más, tengo su libro”, explicó.

De hecho, el abogado sostuvo que se esperó para para presentar el informe hasta que se venciera el plazo constitucional para la recolección de firmas.

“Lo teníamos pronto. Si hubiéramos querido incidir en la última etapa, lo hubiéramos largado antes. Esperamos justamente para que no se interpretara que tenía esa finalidad”, afirmó Gamba.

No obstante, el dirigente precisó que los defensores de oficio están “trabajando para intentar solucionar algunas situaciones que se vienen dando y que después de la vigencia de la LUC” se agravaron.

Como ejemplo, puso el caso de las mujeres sin antecedentes penales que son condenadas por intentar ingresar droga a las cárceles, un delito que a partir de la LUC tiene una pena mínima de cuatro años y es excarcelable. La comisión de género del sindicato está trabajando en este tema.

“Es un disparate. Pero es un disparate cómo está funcionando el sistema hoy en día. Al haber derogado la suspensión condicional del proceso hay delitos que en la mejor de las situaciones quedan bajo una libertad a prueba, pero quedan con antecedentes. Y eso le va a cerrar el camino laboral a un montón de gente”, advirtió Gamba, también haciendo referencia a una disposición de la ley de 2020.

Y agregó: “Hay toda esta situación que no se está viendo, toda la gente que está quedando con antecedentes por delitos menores que antes se solucionaba con una suspensión condicional del proceso”.

Gamba sostuvo que “la única alternativa vigente hoy en día es el acuerdo reparatorio” y, por lo tanto, “si tenés plata tenés muchas más posibilidades”

El presidente del gremio contó que además de asistir a las comisiones parlamentarias que en su momento trataron la LUC, se reunió con el senador frenteamplista Óscar Andrade y con los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Gamba además explicó que la asociación adoptó como política aceptar todos los pedidos de reunión que lleguen, como sucedió en ambos casos.

