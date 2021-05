Locales

Presidenta del Sifpom: saludo con sirenas “Fue espontaneo y no se le hace a cualquiera”

“Estoy desde Stirling y no recuerdo que nadie se ganara el cariño como Larrañaga” aseguró Patricia Rodríguez.

El pasado domingo, agentes de policía de todo el país homenajearon al fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga, con un "sirenazo" que se dejó oír en diversos puntos del territorio nacional.

Patricia Rodríguez, presidenta del sindicato policial (Sifpom) dijo en entrevista a Radio Universal que el deceso del jerarca produjo entre el personal policial "una profunda tristeza" especialmente por "lo sorpresivo e inesperado".

"Teníamos una excelente relación, habíamos logrado un muy buen vínculo laboral, hablábamos casi a diario", explicó la funcionaria, quien recordó que Larrañaga "trabajaba todo el tiempo, a toda hora, y al sindicato le pasa lo mismo".

Se lo gano pic.twitter.com/jQff5Np5YL — Patricia Rodriguez (@PatriciaRSifpom) May 23, 2021

La dirigente sindical contó que al principio de la relación "había cierto resquemor por su imagen de persona muy recia", algo que se diluyó rápidamente. "Ya en la primera reunión estuvo bromeando", recordó con simpatía.

En cuanto a la marcha con sirenas, Rodríguez subrayó que "no fue por orden" de nadie, sino que "fue algo espontaneo del personal y no se le hace a cualquiera".

Para la funcionaria, esta acción refleja "la congoja que hay por la pérdida y el dolor que genera", y que ese tipo de saludo "se hace en casos muy limites, se lo despidió como a un compañero. Yo desde Stirling (ministro entre 1998 y 2000) , época en que no había sindicato, y no recuerdo ni he leído de alguien que en tan poco tiempo se ganara el cariño y la confianza de su personal", expresó.