Presentarán la primera Guía de Género para los sindicatos industriales

El próximo jueves 25 de noviembre y en el marco del Día internacional de eliminación de la violencia contra la mujer, el Proyecto Industria Integrada presentará la primera guía de género para los sindicatos industriales.

El Proyecto Industria Integrada del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) tiene como objetivo "optimizar las condiciones de vida de las y los trabajadores del sector industrial, generar capacidades para anticiparse a los cambios tecnológicos y crear espacios para defender su fuente laboral".

Para ello, realizan estudios, investigaciones y encuestas, a fin de conocer el perfil de las y los trabajadores, sus necesidades de capacitación y formación profesional, así como el impacto de los nuevos modos de producción en cada rama a nivel nacional y regional. En el marco del 25 de noviembre, el Proyecto Industria Integrada presentará la primera guía de género para los sindicatos industriales.

El evento se realizará en la sede del PIT-CNT a partir de las 10 horas y contará con la participación de la secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira, la integrante de la Confederación de Sindicatos Industriales y responsable de la Secretaría de Género, Flor de Liz Feijoo, Tatiana Antúnez, integrante del Equipo Técnico del Proyecto Industria Integrada y Milagro Pau, responsable de la Secretaría de Género de AEBU, quien escribió el prólogo de la guía de género para sindicatos industriales durante su desempeño al frente de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad Sexual de la central sindical.

Según dijo al Portal del PIT-CNT, Tatiana Antúnez, la guía está pensada como una herramienta que servirá de "guía de orientación y abordaje" sobre los nuevos desafíos de la industria 4.0 y las oportunidades para la mujer trabajadora.

"La presentación se realizará en una fecha particular porque estamos hablando del 25 de noviembre, el Día internacional de eliminación de la violencia contra la mujer, que este año nos nuclea bajo la consigna 'Océanos de violencia, mares de resistencia' y es imposible no hablar de la fecha en particular y del acontecimiento histórico, porque cada 25 de noviembre nos reunimos, nos convocamos y nos movilizamos para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el mundo y al mismo tiempo, reclamar por la erradicación total de esa violencia", aseguró Antúnez.