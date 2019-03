Policías que actuaron en caso Luciano declararán ante la Justicia por su responsabilidad

Locales

El fallo del caso Luciano, el niño que apareciera muerto en un inflable de un cumpleaños infantil en 2016, no dejó satisfecha ni a la familia del pequeño ni a la fiscal Gabriela Fossati, que decidieron apelarlo.

Por este caso fueron procesados sin prisión el dueño del local de fiestas, su hermano (por encubrimiento) y una animadora. El magistrado absolvió a los padres del niño que festejaba su cumpleaños ese día, al considerar que al contratar el salón "no hacen otra cosa que, en base al principio de confianza, asumir el riesgo de confiar en la estructura organizacional de la contratada".

Sin embargo, otros dos expedientes corren en paralelo a esta apelación. Por un lado, en breve se citará a declarar a un animador que era menor de edad al momento en que sucedieron los hechos, pero que ahora deberá dar información sobre lo ocurrido.

Por otro, el próximo 27 de marzo hay una nueva audiencia en la Justicia por la actuación de los policías que participaron de la escena, algunos de ellos invitados al cumpleaños.

Desde el comienzo de la causa, el abogado Pablo Sosa (que representa a la familia de Luciano) aseguró que no se cumplió con el protocolo básico de la escena. Policías de la seccional novena no recabaron las filmaciones del lugar (como ordenó la Justicia) y eso impidió que se pudieran obtener en forma completa y a tiempo. Además, había integrantes de Policía Científica que estaban invitados al cumpleaños y que también desconocieron el protocolo de actuación.



Sosa dijo a Montevideo Portal que pidió que se citara a todos los funcionarios policiales que participaron del caso. Entre ellos se encuentra la responsable de la seccional (que concurrió al lugar y no tomó recaudos), los policías enviados, un oficial que fue de particular y no preservó la escena, y los integrantes de Policía Técnica invitados al cumpleaños. La Justicia citó para este 27 de marzo a la comisario de la seccional, el oficial de particular y los dos invitados.

"Este expediente intenta demostrar la responsabilidad de los funcionarios actuantes. No hay que olvidar que uno de los invitados al cumpleaños era un perito criminalísitico, por lo que debería conocer mejor que nadie el procedimiento, que se incumplió", aclaró el abogado. En la audiencia, se intentará dejar en evidencia también que la omisión generó problemas para llegar a la información y a la prueba misma. "Ninguno de ellos preservó la escena de los hechos y no recabaron la filmaciones que estaban accesibles en ese momento, y no sabemos por qué razón", insistió.

"La expectativa es que sean responsabilizados. Sin dudas el que estaba invitado tiene responsabilidad porque es un profesional del tema", señaló Sosa. En paralelo, Asuntos Internos también inició una investigación sobre la actuación de los policías que podría determinar sanciones.



"Lo que es claro es que había filmaciones y que si las mismas beneficiaban a las personas involucradas no habrían desaparecido. Aquí hago mías las palabras de Fiscalía: ‘nadie oculta algo por nada'. Tampoco resulta creíble que funcionarios policiales no supieran cómo actuar en este tipo de casos y menos aún que Policía Técnica no recabara las filmaciones", apuntó.