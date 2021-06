Policía española busca a un hombre que huyó con dos hijas; podrían estar en Sudamérica

Policiales

La búsqueda de dos niñas desaparecidas en las Islas Canarias junto a su padre, que no las devolvió a la madre tras una visita, se amplió al fondo del mar, con la ayuda de un equipo tecnológico y un robot submarino.

Las pequeñas Olivia y Anna, seis y un año respectivamente, desaparecieron el pasado 27 de abril junto a su padre, Tomás Antonio, en la isla de Tenerife.

La búsqueda se activó cuando la madre hizo la denuncia porque el padre no entregó a las niñas a la hora acordada y saltaron las alarmas después de que la mujer recibiera la llamada de su expareja avisándola de que "no volvería a ver a las niñas ni a él".

Al día siguiente de la desaparición, la embarcación del hombre fue localizada vacía, a la deriva y sin ancla y en las inmediaciones hallaron flotando en el agua una silla de retención infantil que usaba la niña de un año.

Tras semanas de búsqueda por los cuerpos de seguridad, ahora los esfuerzos se centran en el fondo marino de la zona donde fue hallada la lancha. La inspección le corresponde al robot no tripulado Liropus 2000, con capacidad para operar y realizar recogida de muestras más allá de los 2.000 metros de profundidad, aunque si es debidamente adaptado puede trabajar hasta los 3.000 metros.

A punto está de cumplirse una semana desde que el buque oceanográfico Ángeles Alvariño se incorporó las labores de búsqueda de las niñas y, de momento, no hubo avances en una tarea que está resultando muy complicada, según fuentes de la investigación consultadas por Efe, pues el terreno es rocoso y lleno de precipicios.

La madre piensa que el padre se llevó a las niñas y ayer, su portavoz escribió una carta dirigida al padre en la que le pide que dé "señales" de que los tres están con vida.

La posibilidad de venir a Sudamérica

La Policía local no descarta ninguna hipótesis del caso. El diario AS publicó este martes declaraciones de un amigo del hombre que destaca que "los que lo conocen piensan que fugó a América del Sur" con las pequeñas. "Además, sabemos que la Guardia Civil está investigando ahora otros barcos que hicieron movimientos extraños, pero está claro que esto no es fácil, todo lleva un proceso y no es tan rápido como quisiéramos", aseguró.

Asimismo, declaró que el hecho de que el buque oceanográfico Ángeles Alvariño no hay encontrado nada hasta el momento, refuerza la hipótesis que se fugó a través del Atlántico y que surge la teoría de que se haya subido a otra embarcación para irse y cruzar el mar.

Finalmente, el amigo del padre de las niñas dijo: "Cometió un error, que lo admita y vuelva. Le diría que tiene unos padres, que Anna y Olivia no son solo suyas y que no deben pagar los platos rotos de una relación. Qué necesidad tenía de llegar a estos extremos".

Montevideo Portal se contactó con fuentes de Interpol y de la Armada Nacional sobre si existieron comunicaciones con sus pares de España para advertir de la posible llegada de las niñas. Sin embargo, desde ambas instituciones indicaron que hasta el momento no han llegado comunicaciones del país europeo.

Con información de EFE y Montevideo Portal