Policía de Texas obligada a disculparse por arresto que remite a tiempos de la esclavitud

Un joven negro fue arrestado el pasado sábado en Galveston, Texas, por invasión de propiedad privada. Lo que podría haber sido un episodio policial más en la vida de la ciudad, se convirtió en un episodio vergonzoso debido a que los agentes encargados del procedimiento -identificados como P. Brosch y A. Smith, esposaron al detenido y le colocaron una soga. Luego, montados a caballo, lo condujeron a pie por las calles de la ciudad.

We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH