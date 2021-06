Polémica por inseminador “a la antigua”: tiene 85 hijos y cobró por engendrarlos

Curiosidades

En su carrera embarazó -cópula mediante- a unas 40 mujeres. Su esposa dice que no le gusta mucho el negocio, pero “es una buena entrada”.

Ari Nagel, de 45 años, comenzó su carrera como donante de esperma hace ya algunos años, y en Israel. En aquel país, ayudó a varias mujeres a procrear, y lo hizo mediante el sistema habitual en tales casos: donación a un banco de esperma que garantiza que no haya contacto ni cruce de información entre donante y receptor.

Sin embargo, el negocio se acabó pronto, y fue por dos motivos. En primer lugar, la normativa del país limita la cantidad de donaciones que cada hombre puede ser, como forma de evitar un eventual empobrecimiento genético en una misma comunidad, y el riesgo de que, con el tiempo, se formen parejas de personas que tienen parentesco y lo ignoran.

En segundo lugar, de algún modo se había corrido la voz de Nagel -profesor de matemáticas, apuesto y al parecer codiciado por las damas- estaba haciendo donaciones. Según informa Clarín, varias mujeres se presentaron en clínicas de fertilización pidiendo el esperma del docente, algo que va contra todas las normas y que hizo que lo borraran definitivamente del sistema de donantes.

hijo de familia judía ortodoxa y ex alumno de yeshivá en Brooklyn (casa de estudio judía), Nagel vive ahora en Nueva York y ocupa su tiempo en enseñar en la universidad, mantener contacto -telefónico o personal - con sus numerosos hijos, y donar su esperma. Esta última actividad lo ha colocado en medio de una polémica, porque muchas de esas donaciones son de la forma "tradicional" y porque cobra por ello. Y al parecer no es barato.

Nagel explica que su carrera empezó hace unos trece años "para darle una mano a una chica".

"Ayudé a dos mujeres de modo casi simultáneo, ambas en Manhattan, una lesbiana afroamericana y una judía ortodoxa que no encontraba pareja. Ahora, los hijos han cumplido trece años, viven a dos manzanas el uno del otro, y son de madres tan diferentes...", relata.

El docente asegura que su familia -judía ortodoxa- está avergonzada de lo que hace y preferiría que "sentara cabeza y tuviera un matrimonio tradicional".

Pero el asegura que se le hace "imposible" y no planea parar: "Mi corazón me dice que continúe. Sé y siento que hago lo correcto. Si lo que hiciera estuviera mal, no se sentiría tan bien", afirma.

Nagel dice que con frecuencia se reúne con sus hijos biológicos para jugar en grupo, y enfatiza lo importante que es que conozcan a sus hermanos biológicos.

Muchas de las madres en EE.UU. se han convertido en amigas entre ellas, y Nagel viaja y visita, dentro de su país y fuera, a su muy extensa familia. Las mujeres cubren todos los gastos, según el citado medio.

"En agosto de 2018 una mamá afroamericana dio a luz un bebé mío en la cárcel, días después nació uno en Taiwán y en Yom Kipur (día judío de la Expiación) nacieron dos en Israel: todos tienen la misma edad y yo soy el padre, pero uno es negro, el otro chino y dos blancos, uno es católico, el otro budista y los otros judíos, cada uno de un continente distinto", asegura Nagel.

"Yo quería llegar a tener doce hijos varones, como Yacob, y pensé parar entonces... pero no paré", admite, y añade que también cree en un nuevo tipo de familia.

Yair Cymerman, codirector de un documental sobre Nagel, describe así el método de trabajo del profesor:

"Siempre va pertrechado con un kit: un test de ovulación, un recipiente esterilizado, su información genética y de enfermedades de transmisión sexual y recuento espermático, porque es muy solicitado y puede que se lo pidan en cualquier sitio. Es muy cumplidor y tiene un gran sentido del deber".

Lo problemático es que Nagel está en pareja con una mujer con la que tiene tres hijos. Y cuando va a hacer una inseminación, si hay química con la mujer receptora, esa afinidad deriva en varias cópulas

De los 85 hijos que ayudó a concebir y de los 20 que están en camino, al menos 40 fueron concebidos mediante coito.

Interrogada al respecto, su esposa ofrece una respuesta franca: "No me gusta mucho lo que hace Nagel, pero nos permite una buena entrada de dinero".