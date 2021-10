Política

Pobreza infantil en Salto: directora de INAU dio cifras y Mides dice que no son oficiales

Natalia Argenzio, directora de INAU en representación del Frente Amplio, visitó Salto este martes, estuvo reunida con autoridades departamentales y expresó su preocupación por “el aumento de pobreza infantil allí: 44%”.

En reunión con el director de Desarrollo Social, Regino López, y el secretario general de la Intendencia, Gustavo Chiriff, dijo que “hoy hay más de 9.800 niños, niñas y adolescentes bajo la línea de la pobreza en este lugar y por eso es que necesitamos potenciar acuerdos que protejan y que realmente prevengan que las familias pierdan la capacidad de cuidar”. Tras el encuentro, el portal de la comuna informó que en el departamento “hay casi 10 mil niñas, niños y adolescentes por debajo de la línea de pobreza”.

Estamos en #Salto recorriendo centros y proyectos del #INAU. Ahora en @id_salto con Regino López Dir. Desarrollo Social y @GustavoChiriff Secretario Gral, preocupados por el aumento de pobreza infantil allí (44%) e intercambiando sobre proyecto de inclusión ciudadana para jóvenes pic.twitter.com/miMqL9SjlD — Natalia Argenzio (@ArgenzioNatalia) October 5, 2021

La jerarca compartió esta información en su cuenta de Twitter. Sin embargo, la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Salto, María Eugenia Taruselli, dijo a Radio Arapey (1450 AM) que las cifras dadas por Argenzio “no son oficiales” ni coinciden con los últimos datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que datan de 2019.

Consultada sobre los dichos de Argenzio en el programa Primera Mañana, Taruselli respondió que le parecieron “bastante jugados, porque en realidad en 2019 fue el último censo real y esos datos no están en la página de INE”.

“Ayer miré y chequeé, porque uno siempre está informándose, pero no están esos datos oficiales. La encuesta de 2021 se está preparando ahora. Lo último que está es de 2019. No sé de dónde sacó esos datos en realidad, porque buscamos las fuentes…”, expresó la jerarca, sugiriendo que no habían encontrado un respaldo de lo anunciado.

“De todas maneras, yo la llamé por teléfono, porque yo pienso: problemas, sin dudas que hay un millón; seguramente haya cosas que son ciertas; seguramente hay mucho por hacer dado que la pandemia fue algo que afectó a nivel mundial y global, fue muy intenso. Pero soy una persona que adonde llevo un problema, siempre trato de llevar una solución. Llevar problemas es sencillo; pero la solución, ¿no? O al menos aspirar a eso. Entonces ayer lo que me pareció más correcto fue llamarla y decirle… bueno, se visualizó esto, que yo no lo encontré, pero tendrá su fuente ella, que habría que preguntarle a ella. ‘Trabajemos juntas’, le dije”, relató Taruselli.

“Ella dice que en INAU no tienen recursos humanos; pero yo (le decía): ‘bueno, en el Mides, sí’. Nosotros somos territorio. Entonces, yo le decía: ‘sumemos a Rosita Blanco, que es la directora departamental de Salud; hagamos un trabajo en equipo. Ella me manifestó que estamos de acuerdo, que le parecía buena idea”, agregó.

“Empecemos a ver esto. Cómo arreglamos estas situaciones, cómo llegamos de otras maneras, articulemos, pensemos en políticas que nos sean tan focalizadas. Y eso fue lo que conversamos. Yo ya quedé con su contacto, y la idea es esa: poder juntarnos. Pero insisto: yo no comparto esas cifras, porque no las encontré, y el dato de 2021 está recién en proceso de creación. La última que está es de 2019 y Salto ya figuraba como el segundo departamento por debajo de la línea de pobreza, y eso fue pre-pandemia. Imaginate que con toda esta pandemia en el medio, si esa fuera la cifra, aumentó, pero hay que ver varios parámetros, (porque) 2019 ya estaba complicado”, concluyó.

