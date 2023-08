Plataforma Animalista se moviliza en el INBA: piden que no sea un instituto de ganaderos

Política

El colectivo que nuclea a 37 organizaciones de protección animal de todo el país, Plataforma Animalista, anunció este miércoles en un comunicado que está convocando a todas las organizaciones a una manifestación el próximo viernes frente al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

Las organizaciones señalan “inacción” por parte de las autoridades a las denuncias que se realizan. En este sentido, informaron que hay cientos de casos donde vecinos u organizaciones denunciaron diferentes tipos de hechos y no recibieron respuesta. “Los animales mueren esperando que el INBA requise. Muchas veces somos los activistas que debemos entrar a propiedad privada para salvarlos, corriendo diferentes riesgos. Se suma el última caso, donde veterinarias cobraban por dar pensionados a animales que ellas mismas terminaban matando”, señala el texto.

Además, comunicaron que faltan sanciones, pese a que la ley los habilita. Plataforma Animalista recuerda que la ley actual permite al instituto requisar animales, sancionar con multas (van hasta las 500 UR) o la prohibición de la tenencia.

“La votación de un nuevo impuesto a la ración (comida de perros y gatos). Esto trae como consecuencia un aumento de precios, afectando directamente a los refugios y rescatistas, que son quienes más compran estos productos. El 80 % de lo recaudado por este impuesto va al INBA. Hasta ahora no hemos visto que se destine a ninguna buena causa. Por el contrario, durante la crisis hídrica hemos solicitado ayuda con agua para los refugios y la respuesta fue: ‘Lo vamos a estudiar’. Hasta el momento siguen estudiando el pedido”, señala.

Finalmente, el colectivo critica la decisión del INBA de regular las sangrías de yeguas, una actividad que, de acuerdo con lo que dicen, solo está permitido en tres países, entre ellos Uruguay. Destacan que en el Parlamento está a estudio un proyecto que plantea eliminarlas, pero el INBA tomó la posición de regular, algo que repudian.

El “silencio” ante el decreto de cada, “que dio todo tipo de libertades a los cazadores”, es otro de los reclamos que presentan.

“Por todo esto y porque ya esperamos demasiado, hemos decidido realizar esta intervención. El INBA no funciona, es ineficiente e ineficaz. No hemos logrado avanzar en materia de protección animal y los cambios fueron todos negativos. Necesitamos una verdadera Institución de protección animal, que no dependa del MGAP y que no esté integrada por ganaderos. Que esté integrada por personas preocupadas genuinamente por el bienestar animal”, concluye.

