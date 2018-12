Plan Cóndor: corte admitió nuevos documentos presentados por el Estado uruguayo

Locales

En febrero del próximo año comenzará en Roma el juicio de apelación por el Plan Cóndor, cuya sentencia en primera instancia absolvió a todos los ex militares uruguayos imputados, a excepción de Juan Carlos Blancos.

En una nueva audiencia, la jueza Agatella Giufrida aceptó la nueva documentación presentada por el abogado del Estado uruguayo y por los representantes de las familias Dossetti y Gambaro.

Según informó la diaria, la Corte de Asís rechazó todos los pedidos de las defensas de los imputados, las peticiones relativas al testimonio de nuevos testigos y la renovación de aquellos que ya habían declarado en la primera instancia.

En cambio, señala el matutino, se admitieron todos los nuevos documentos aportados por la Fiscalía y el Estado uruguayo.

"Son documentos inéditos que demuestran las actividades de los imputados acusados de secuestros y asesinatos ante la Justicia italiana, y los vínculos operativos entre la Escuela de la Mecánica Armada de la Argentina [Esma] y Fusileros Navales del Uruguay [Fusna] en 1978. Por lo tanto, es un paso importante, que se logró gracias a un trabajo colectivo y paciente realizado en equipo, por mí y por los otros abogados civiles, y nacido de la amplia colaboración de instituciones uruguayas, investigadores y archivistas", declaró a la diaria el abogado del Estado uruguayo Andrea Speranzoni.

La próxima audiencia fue convocada para el 21 de enero del 2019.

El juicio en primera instancia concluyó el 17 de enero de 2017 con la condena a cadena perpetua de ocho exmilitares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay y la absolución de la mayoría de imputados.

En el proceso solo se ha apersonado el militar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, de 69 años, único de los imputados residente en Italia tras escapar de la Justicia de Uruguay y que el miércoles no acudió al tribunal, mientras el resto no participa en las vistas y se encargan de su defensa abogados de oficio.

La lista de imputados ha ido menguando al morir algunos de ellos debido a su avanzada edad, los últimos el dictador de Bolivia Luis García Meza y del ex primer ministro de Perú Pedro Richter Prada.

Actualmente hay veinticinco acusados; uno de Bolivia (el exministro de Interior Luis Arce Gómez, de 80 años y detenido en La Paz), siete de Chile, tres de Perú y catorce de Uruguay.

Los chilenos son el antiguo jefe de la Inteligencia Pedro Octavio Espinoza, el ex funcionario Carlos Luco Astroza, el ex suboficial Orlando Moreno, el ex coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el ex oficial de artillería Rafael Ahumada, el ex capitán Manuel Abraham Vasque Chahuan y el ex prefecto Daniel Aguirre Mora.

Los peruanos son el antiguo presidente Francisco Morales Bermúdez y los ex militares Martín Martínez Garay y Germán Ruiz Figueroa.

Los uruguayos imputados son Troccoli, el ex canciller Juan Carlos Blanco, el ex teniente Ricardo Eliseo Chávez, el ex coronel Pedro Mato Narbondo, el ex capitán José Ricardo Arab, el militar José Horacio Gavazzo Pereira y el marino Juan Carlos Larcebeau.

También el ex capitán Luis Alfredo Maurente Mata, el exmilitar Ricardo José Medina, el ex coronel Ernesto Ramos Pereira, el ex granadero José Felipe Sande Lima, el ex coronel Gilberto Vázquez Bisio y los ex militares Jorge Alberto Silveira y Ernesto Soca.

La Operación Cóndor, ideada por el general chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política entre 1970 y 1980 por parte sobre todo de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Montevideo Portal