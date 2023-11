Pit-Cnt convoca a una “gran movilización ciudadana” en contra del Gobierno por caso Marset

Política

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt resolvió convocar a una “gran movilización ciudadana” el próximo lunes 13 de noviembre a partir de las 18 horas, desde la explanada de la Intendencia de Montevideo hasta la Plaza Libertad “en defensa de la democracia y contra la corrupción”, según informó el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala.

La decisión de la convocatoria del Pit-Cnt fue tomada en consulta con otras organizaciones como la Intersocial, Fucvam y la FEUU, y se da un día después de que el mismo Secretariado Ejecutivo emitiera un comunicado en el que denunció que “desde el Poder Ejecutivo se urdió un plan para mentirle al Parlamento y a la sociedad en su conjunto con relación al conocimiento que poseían las autoridades respecto a la condición de Marset como narcotraficante”.

Este martes Abdala volvió a referirse al tema. En declaraciones al informativo Subrayado de Canal 10, dijo que “lo que está sucediendo es muy grave”, y que “se han tomado medidas para ocultar al Poder Judicial pruebas importantes sobre un tema” que, a su entender, “es aberrante”, en referencia al pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset.

En respuesta a esto, la exdirigente de Adeom y hoy integrante de filas blancas, Valeria Ripoll, escribió a través de X (ex Twitter): “Era raro que tardara tanto la campaña política desde el Pit-Cnt”, y agregó: “Lamentable, jamás me representó ni me representará un acto partidario cuando en los gobiernos del FA no decían nada y sí que pasaron cosas. Y después preguntan porque los ven como FAPIT. ¿independencia de clase?”.

Por su parte, la diputada colorada María Eugenia Roselló escribió en la misma red social: “El Pit-Cnt convoca a una movilización por la democracia en Uruguay y, por otro lado, se abraza con las peores dictaduras como Cuba y Venezuela. Incomprensible”.

