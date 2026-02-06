Picudo rojo llegó a la Isla Martín García: cómo pudo haber ingresado y qué medidas tomaron

Internacionales

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (Senasa) confirmó la presencia del picudo rojo en palmeras de la Isla Martín García, porción de tierra ubicada en el Río de la Plata que limita con la isla uruguaya Timoteo Domínguez.

El organismo sanitario argentino confirmó que el insecto fue detectado en palmeras de la isla, después de que personal especializado observara daños compatibles con la plaga y enviara muestras a análisis de laboratorio en la provincia de Buenos Aires.

Según informó el diario Clarín, ante la confirmación el Senasa declaró el “estado de emergencia fitosanitaria” en la Isla Martín García, con el objetivo de implementar acciones de vigilancia, prevención y control. Esta emergencia se extenderá hasta al menos el 30 de junio de 2027, según lo dispuesto en la normativa oficial.

La resolución establece que, a partir de la detección del picudo rojo, se deben extremar las tareas de monitoreo y prevención en toda la isla, con especial atención a los ejemplares de palmeras que puedan presentar síntomas o indicios de infestación.

El plan aprobado incluye varias acciones y obligaciones: vigilancia y denuncia obligatoria de cualquier detección de insectos o daños sospechosos, tanto por parte de técnicos como de ciudadanos que circulen por la zona; controles fitosanitarios y medidas preventivas sobre palmeras afectadas o en riesgo con el objetivo de limitar la propagación; y la posibilidad de ampliar o ajustar el área bajo emergencia si fuera necesario.

Si bien pertenece a Argentina, la Isla Martín García está ubicada en aguas uruguayas, a tan solo 3,3 kilómetros de la punta de Martín Chico, el lugar más al suroeste del territorio uruguayo. Expertos consultados por el citado medio aseguraron que, a pesar de no tener frontera terrestre con Uruguay, el picudo rojo pudo haber llegado de manera natural por su capacidad de vuelo y la poca distancia entre ambos territorios.