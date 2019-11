Pese a los números adversos, Amado aseguró que la encuesta de Equipos “es muy alentadora”

Política

El diputado Fernando Amado, que en su momento fue electo por el Partido Colorado y actualmente integra el comando de campaña de Daniel Martínez, afirmó que la encuesta divulgada anoche por Equipos Consultores "es muy alentadora" para el Frente Amplio.

Según el estudio divulgado en Subrayado, el candidato opositor, Luis Lacalle Pou, llega al 47 % de intención de voto y supera a Daniel Martínez, que alcanza el 42 %. Los votos en blanco o anulado serían el 5 % y los indecisos el 6 %.

"Si sumamos las votaciones de octubre de todos los partidos de la coalición (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y Partido Independiente) tendría que dar 54 % la intención de voto de Lacalle Pou, y da 47 %, no da 54 %. Hay siete puntos que se perdieron", dijo Amado en conversación con Entrevista 930, de radio Monte Carlo.

"Es muy alentadora", señaló Amado sobre la encuesta, y agregó: "Pero a mí no me sorprende el comportamiento de los ciudadanos, más en esta época. Quizás hace 40 años era distinto, pero en esta época el comportamiento del ciudadano es mucho más desatado de las estructuras partidarias, es mucho más liberado. Aquello de yo voto blanco como sea hasta que me muera, o al Partido Colorado, empezó a dejar de existir desde hace bastante tiempo".

"Es una elección muy difícil pero ganable, que se va a definir por muy pocos votos", reflexionó el integrante del comando de campaña de Martínez.

Sobre la encuesta, Amado dijo que "había que ver cuáles eran las primeras fotografías post primera vuelta".

"Si existiera una intención tan fuerte de sacar al Frente Amplio, que de alguna manera es la columna vertebral de lo que une a todos esos partidos... Se ve que en la ciudadanía no es tan fuerte, porque no hay una traslación directa en lo que es la intención de voto", continuó Amado.

Además, el diputado dijo que, mientras Lacalle Pou apunta a conseguir el apoyo de los "monarcas", en una clara referencia a los líderes de los partidos de oposición, el Frente Amplio irá "por los plebeyos", en alusión a que no buscará el apoyo de grandes dirigentes políticos, sino de la ciudadanía.

"Lacalle Pou va por los monarcas, nosotros vamos por los plebeyos. Me gusta la expresión. En realidad, hasta Luis (Lacalle) tiene esa cosa muy de pose permanente de monarca, parece que todo el tiempo está posando para el retrato presidencial o para el retrato que va a quedar para la posteridad. A nosotros nos gusta un tipo más común, tipo 'El Pelado' (Martínez). Esa es la realidad. Hay cosas ideológicas, pero también hay cosas que tienen que ver con la empatía humana. Esto no hace menos buena gente a Luis, lo considero un buen tipo, quiere lo mejor para el país, pero son empatías distintas", concluyó.

Montevideo Portal