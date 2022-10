Perspectivas meteorológicas de José Serra: ¿cómo estará el tiempo el fin de semana?

Locales

“Es una muy mala distribución de la precipitación”, comentó este viernes el meteorólogo José Serra sobre las lluvias que se registraron en los últimos días, pensando en el déficit hídrico que se registra principalmente en la zona suroeste del territorio nacional. El experto manifestó que hubo zonas en donde los acumulados fueron significativos, pero que en otros fueron apenas algunas lloviznas las que se constataron.

“A modo de ejemplo: en Artigas cayó un acumulado de 87 mm de agua entre las 7:00 de la mañana de ayer y la de hoy. Por otra parte, en Canelones fueron 6 mm. En tanto, en Cerro Largo cayeron 12 mm, en Colonia 3,5 mm, en Durazno 70 mm”, mencionó.

“Estas lluvias, que han venido muy bien, no solucionan el déficit hídrico que venimos acumulando desde varios meses. No obstante, debemos señalar que la región suroeste y sur del país prácticamente no tuvieron precipitaciones o fueron escasas. Donde más llovió fue en la región norte y noreste del país”, agregó.

De todos modos, la situación de inestabilidad se mantendrá hasta el sábado. Ese día van a continuar la inestabilidad y los cielos cubiertos, y no se descarta la posibilidad de que existan algunas precipitaciones en la región, según Serra. A partir del domingo comenzará a tener cuatro o cinco días sin precipitaciones y se generará una evaporación que contrarrestará los volúmenes de precipitación acumulados hasta la fecha.

“Una segunda quincena de octubre que se presenta con alguna precipitación, dando un alivio temporario al sector agrícola ganadero”, dijo el experto.

Perspectivas para el fin de semana

Serra reiteró que el sábado será un día con cielos cubiertos, pero agregó que las temperaturas comenzarán a descender debido a la rotación del viento: actualmente son de la componente noreste y pasarán a ser del sur y suroeste. El sábado tendrá una máxima de 17 grados y una mínima de 11. “Nubosidad variable y no descarto algunas precipitaciones escasas y aisladas”, indicó.

“El domingo, la situación mejora. Una nueva masa de aire asociada a estabilidad atmosférica va a cubrir el país, se presentará con cielos nubosos a algo nubosos en todo el territorio nacional. Las temperaturas levemente en ascenso: 20 grados la máxima y 8 la mínima”, añadió.

La semana entrante comenzará con el lunes algo nuboso y nuboso, con 22 grados de temperatura máxima y 10 de mínima. Un tiempo similar al del domingo, salvo un leve aumento en las temperaturas mínimas.

La tendencia hacia fin de mes es que no vuelvan las precipitaciones. Las lluvias no aparecerán al menos hasta el próximo jueves o viernes, según estimó el meteorólogo.

