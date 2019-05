Pereyra “cumplió con su deber profesional”, según fiscal, que archivó denuncia de Feola

Locales

El fiscal de Flagrancia Carlos Negro dio a conocer este jueves su decisión de archivar la denuncia que hace algunas semanas presentó el comandante en jefe del Ejército, en nombre de esa fuerza, contra el periodista Gabriel Pereyra por las afirmaciones que hizo este durante su programa en Radio Sarandí luego de su asunción como jefe de esa fuerza.

El día que asumió como nuevo comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola generó controversia con sus declaraciones sobre los desaparecidos. "No los voy a repudiar porque no sé si están confirmados o no", dijo, en referencia a los hechos del pasado. Estos dichos fueron retractados por el propio Feola en un comunicado, luego de que el ministro de Defensa, José Bayardi, lo llamara y le preguntara si realmente pensaba eso.

Montevideo Portal accedió en su momento al texto de la denuncia que realizara el comandante, que muestra cuáles son los términos por los que considera que el periodista podría ser sancionado penalmente.

La demanda comienza con una larga transcripción de todo lo dicho por Pereyra en Informativo Sarandí. Por ejemplo, en la demanda Feola considera que en el tercer bloque del programa Pereyra hace un comentario que "además de falaz, es lesivo, injuriante y difamatorio". Se refiere a cuando dice que la carrera militar se inicia como alférez y termina como coronel, ya que para ascender a general "no se necesita ningún mérito"

Según Feola, para el ascenso se tienen en cuenta los méritos, por lo que esta afirmación es "temeraria" y cuestiona a dos de los tres poderes (Ejecutivo y Legislativo) que los analizan para determinar el ascenso a general.

"Pero más difamante aún es la afirmación que hace a continuación, cuando expresa 'puede llegar a coronel un anormal perfectamente'", agrega Feola. "Esta afirmación es doblemente agraviante, en primer lugar por utilizar una discapacidad (física o intelectual) como un calificativo negativo contra una profesión o jerarquía", aclara, para luego transcribir la definición de "anormal" del diccionario.

"En segundo lugar porque descalifica, groseramente, la forma de obtención de jerarquía a la que hace referencia", señala. El comandante explica luego todo lo que se requiere para llegar a coronel, "más de 25 abnegados años de su vida a la Carrera de las Armas".

"Demuestra que no se trata de personal con desarrollo físico o intelectual inferior alguno", puntualiza, aclarando que esta conducta entra en la tipificación del delito de difamación.

Los argumentos de Negro para archivar la denuncia:

El fiscal enumera varias declaraciones universales, a las que Uruguay se apega, que protegen el derecho de cualquier ciudadano a expresar libremente, investigar y recibir informaciones y opiniones y el derecho "de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión".

El magistrado remarca que, si el Estado no cumple con estas instrucciones universales, corre riesgo de "comprometer su responsabilidad internacional".

Luego de realizar un minucioso repaso de todas las leyes y artículos que versan sobre la libertad de expresión, la difamación, injuria y la real malicia, el fiscal considera que las expresiones de Pereyra están destinadas a temas de interés público y que no se encuadran dentro de una "hipótesis de real malicia", como señalaba la denuncia, y que están protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos.

"La conducta del periodista denunciado, a juicio de este fiscal y sin necesidad de otras diligencias investigativas, resulta acorde y obedece estrictamente a los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, en tanto cumple con su deber profesional de informar y opinar sobre asuntos de indudable interés común", señala Negro.

El magistrado agrega que "en forma alguna" resulta que los dichos de Pereyra tengan una "intención de divulgar información falsa", sino por el contrario, tienen el objetivo de "advertir sobre posibles defectos en los sistemas de evaluación, promoción y ascensos de una de nuestras Fuerzas Armadas".

Lea el dictamen completo:

Archivo Denuncia de Feola a Gabriel Pereyra by Montevideo Portal on Scribd

