Pereira renunció al PIT-CNT en el día en que está “más nervioso” de toda su vida

“Uno puede imaginarse un país donde algún partido ya no esté”, pero no uno sin central obrera, aseveró el candidato a la presidencia del FA.

En el marco del XIV Congreso del PIT-CNT desarrollado este viernes, su expresidente, Fernando Pereira, aseguró que se retira de la central sindical con “sentimientos encontrados”.

Por un lado, el actual candidato a la presidencia del Frente Amplio (FA) sabe que cumplió una “larga tarea” y que ha estado “abrazado a queridos compañeros a lo largo de décadas”. Al mismo tiempo, sin embargo, Pereira manifestó que “todo termina y que hay muchos compañeros que van a poder seguir adelante con esta noble tarea que es dirigir al movimiento sindical uruguayo, con lo cual me da cierta tranquilidad”.

Dicho esto, reconoció que se trata de uno de los días en que está “más nervioso” en su vida porque termina la más larga trayectoria sindical que haya tenido alguien dentro del PIT-CNT.

A su vez, el exsindicalista sostuvo que no se imagina un Uruguay sin la central sindical. “Uno puede imaginarse un país donde algún partido ya no esté, lo que no puede imaginarse es un país sin central obrera”, expresó y añadió que “no hay país sólido” sin el PIT-CNT.

Mientras tanto, Pereira fue consultado respecto a lo comentado por el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, quien reconoció que “la mayoría de los ciudadanos no sabe de qué trata” la Ley de urgente consideración (LUC). Así, Pereira cuestionó: “¿Y si nadie sabe de qué trata cómo es popular? ¿Cómo alguien puede decir que una ley, que nadie sabe de qué trata —que yo estoy de acuerdo—, puede ser popular y justa? ¿Cómo hacen coincidir estas dos cosas? Son malos”.

De esta manera, el candidato a la presidencia del FA subrayó que la ley ómnibus “realmente es antipopular e injusta”.

