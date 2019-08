Pensó que tenía agua en el oído y resultó ser una araña parda altamente venenosa

Curiosidades

Una mujer de Missouri, Estados Unidos, que creyó tener agua en su oído izquierdo, quedó completamente sorprendida cuando, al recurrir al médico esta semana, se determinó que la rara sensación que tenía en un oído no era producto de tal cosa, sino de una araña venenosa que se había refugiado en su interior, según informa el medio norteamericano Fox4kc.

Susie Torres, la afectada, relató que el pasado martes se despertó escuchando golpeteos en su oreja, algo como la sensación que se tiene cuando el agua entra en el oído al nadar. Supuso entonces que se trataba de los efectos de una vacuna contra la alergia, que había recibido poco antes, pero -afortunadamente- decidió recurrir a un especialista, según señala el medio RT Noticias.

"Creo que tienes un insecto allí", fue lo que le dijo el médico que la atendió. Y aunque en ese momento no se sabía aún lo que tenía en su oído, Torres se impuso mantener la calma, según KSHB.



'Swishing' in Missouri woman's ear was a poisonous SPIDER, doctors discover: Susie Torres thought she got water in her ear, but a doctor discovered that the sound she heard was a brown recluse spider common in Missouri - but didn't reveal that to Torres… https://t.co/E5mvcjAQCY pic.twitter.com/8nj8RnpcgM — RushReads (@RushReads) August 23, 2019

Después de unos minutos, el especialista pudo decirle de qué se trataba: a su oído había entrado una araña ermitaña parda, altamente venenosa y también conocida como araña violinista. El arácnido pudo ser retirado y los chequeos mostraron que no la mordió.

La mujer afirmó que no tenía idea de cómo pudo llegar la araña ahí, y aseguró que en lo sucesivo tomará medidas para protegerse. "Me puse unas bolas de algodón en la oreja anoche, porque no tenía tapones para los oídos", dijo Torres al confesar el temor que desde entonces siente hacia las arañas.