Paro de Fancap: ¿la medida sindical podría afectar el abastecimiento de combustibles?

El lunes la Federación de Ancap (Fancap) determinó hacer un paro total en la refinería de La Teja tras una negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la que no hubo acuerdo. Esta medida es la primera vez desde el retorno de la democracia en 1985 que ocurre, después de que un hecho similar se diera en julio de 1973.

Tras esta medida, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, anunció en conferencia de prensa que el directorio dispuso que “la gerencia inicie todos los trámites para importar combustible, aprovechando que hay una meseta en los precios”. El jerarca reconoció que la medida conlleva el riesgo de tener sobre-stock, pero dijo que “el foco tiene que estar puesto en la población".

Este martes, Fancap emitió un comunicado de última hora en donde responsabilizó por el paro a Stipanicic. “Hoy paramos la refinería, pero los y las uruguayas deben saber que los trabajadores intentamos hasta último momento evitar esta situación, el único responsable de la parada de la refinería es el presidente de ANCAP”, indicaron los trabajadores.

En tal sentido, expresaron que las autoridades del MTSS “lo saben”; el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, “lo sabe”; y que las autoridades de la cartera de Trabajo son los “únicos que mostraron disposición a encontrar una solución durante todo el fin de semana”.

“Los trabajadores de ANCAP estamos comprometidos con el abastecimiento de servicios esenciales y de la población en general, como así también la conformación de guardias gremiales para mantener procesos productivos complejos. El viernes 26 hicimos paro general nacional y movilización en Minas, también en defensa de la industria cementera estatal y concedimos las guardias aunque ya no teníamos obligación, y hoy aseguramos el completo abastecimiento en todo el país.”, expresaron.

Asimismo, los funcionarios explicaron que, en primera instancia, le propusieron al ente extender los términos del convenio colectivo mientras se discute uno nuevo, algo que la empresa estatal “no aceptó”. Finalmente, en el MTSS —dijeron—, “con el objetivo de no parar la refinería”, plantearon nuevamente mantener el convenio que tenía 30 años durante 15 días, algo que las autoridades de Ancap que negociaban estaban de acuerdo, pero el Stipanicic “volvió a decir que no”.

“No es verdad que la parada de la refinería se hizo ‘en forma no planificada que implica riesgos muy altos de una rotura posterior’, Fancap y ANCAP definieron una parada segura y planificada, en el acta que firmamos en conjunto se especifica claramente que ‘se procederá a parar las unidades según los procedimientos e instrucciones de parada de plantas habituales priorizando la seguridad de las personas, el ambiente y las instalaciones’”, señalaron.

En tanto, manifestaron que “no es verdad” que exista necesidad de importación de combustibles por el paro de refinería ya que, según dicen los trabajadores, Ancap “tiene stock suficiente” para el “abastecimiento durante varios días”, según consta en los inventarios.

“Nuestro pueblo se merece que le digan la verdad, cosa que no hace ANCAP en su comunicado, ni alguna de sus autoridades en declaraciones públicas, sin embargo, reconocemos la intermediación del MTSS garantizando el marco normativo de la negociación colectiva y el derecho a huelga y solicitamos públicamente al Sr. Presidente de la República la reunión que se comprometió convocar cuando tuvieran resolución sobre el futuro del portland”, expresaron.

“Como dijo el ‘Chango’ De Mello (en) la histórica noche del 7 de diciembre de 2003: ‘Vamos a estar alerta para que no se burle el pronunciamiento ciudadano y se respete la decisión del pueblo’. Esa causa anima nuestra militancia y no escatimaremos esfuerzos en la lucha, siempre preservando el interés general para lo que se necesita que ANCAP sea estatal y pública en todas sus áreas de producción, promoviendo el desarrollo del país y la inversión del estado en su pueblo”, concluyó.

La palabra de Stipanicic

Por su parte, el presidente de Ancap fue entrevistado en Radio Sarandí en donde realizó algunas puntualizaciones. En primer lugar, aseguró que no es una recisión unilateral del convenio colectivo, sino que es una recisión de acuerdo al procedimiento que establece el propio convenio acordado en 1993 y renovado en el año 2000 y luego anualmente.

“Esa adjetivación de unilateral parece ser una adjetivación de algo que no es negociado y nosotros actuamos exactamente como establece el procedimiento de recisión del convenio. Hicimos una comunicación que tiene un antecedente del 5 de agosto cuando decíamos que el 31 de diciembre no íbamos a renovar automáticamente el convenio y expusimos las razones por las cuales no lo íbamos a hacer. Y en esas razones quedaba claro que nosotros apelábamos a un cumplimiento de Fancap con respecto a las obligaciones que dice el convenio. Esos incumplimientos se verificaron nuevamente y procedimos a denunciar el convenio”, indicó Stipanicic.

“Con respecto a la importación, Fancap debería ver lo que son las publicaciones de Twitter de Ancap y de fijarse los inventarios de producto determinado para decir que estamos en riesgo o no de quedarnos sin combustibles en el país. Si la parada de esta refinería en este momento dura 3 o 4 días como es normal es posible que tengamos suficiente para abastecer a la población, pero si pasa algo, y es probable que pase porque una parada no planificada no es algo normal en una refinería, pero si la refinería no arranca en tiempos normales podemos tener problemas”, comunicó el presidente de Ancap.

Según dijo, el paro del sindicato dura 24 horas y el pasado lunes en la Dirección Nacional de Trabajo se anunció por parte de los trabajadores que a las 22:00 horas el personal que se adhería al paro se iba a retirar. “Eso por suerte no pasó, hay unidades que todavía no pudieron parar porque la paralización lleva procedimientos muy estrictos, entonces, hay personal de apoyo para la parada de la planta”, señaló.

Explicó, además, que la paralización de la planta tiene múltiples unidades que deben pasar por determinados procesos para no generar daños. En tal sentido, las autoridades del ente esperan que la refinería vuelva a la actividad en la noche de este martes y, en ese caso, el impacto podría ser solamente económico y ambiental.

“Ese impacto ambiental es superar los umbrales legales, estamos incumpliendo la ley con umbrales transitoriamente. Si mañana se reestablece la operación de la refinería y hay un problema van a recibir el producto importado como cualquier día normal, como lo hemos hecho en paros de la refinería”, dijo Stipanicic.

Finalmente, con respecto al abastecimiento de combustible, el presidente de Ancap dijo que esa es una hipótesis de “gravedad extrema”, una “gravedad social” que “excede el ámbito de Ancap”.

“Nosotros ya lanzamos todos los procedimientos para importar combustible porque la demanda está muy alta y nosotros no podemos correr el riesgo de que la refinería presente alguna dificultad y tengamos dificultades para tener un producto finalizado”, aseguró el jerarca, al tiempo que contestó la posibilidad de declarar la esencialidad.

“Lo esencial es el abastecimiento de combustible a la población, nosotros estamos utilizando todos los medios para asegurar los combustibles. Otras medidas exceden la órbita de Ancap y son resortes de medidas políticas del Poder Ejecutivo”, concluyó.

