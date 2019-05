Para Javier García es necesario reformar las FFAA, pero no como lo plantea el FA

Política

La Ley Orgánica Militar está a horas de ser reformada dado que el Frente Amplio llegó a un acuerdo en su bancada y votará cambios en la normativa. La primera instancia de votación será este sábado en la Cámara de Diputados y luego se pondrá a discusión en la de senadores.

En este sentido, Montevideo Portal consultó al senador nacionalista Javier García, quien considera que "es muy importante modernizar las Fuerzas Armadas" pero que "la tónica tiene que ser otra".

"Este es un tema que es institucional y que tiene que mirar a mediano y largo plazo, sabiendo que no son las Fuerzas Armadas de un partido político, son las Fuerzas Armadas de la nación. Requeriría un diálogo entre todos los partidos políticos, no solo porque estamos a un año de un cambio de gobierno, sino porque son las Fuerzas Armadas que van a ser así por 10, 15, 20 o 30 años", dijo recordando que la ley fue votada en la época de la dictadura.

A su vez, García dijo que hay que analizar "cómo tienen que ser las Fuerzas Armadas" en Uruguay para luego analizar qué número de militares se precisan.

"Si pongo la carreta delante de los bueyes y lo que me importa es el número y no cuál es la necesidad del país, puede ser equivocado", expresó.

"Estas cosas hay que analizarlas en tono institucional y de diálogo político. Hay que tratar de que tenga el mayor respaldo político", agregó.

Por otro lado, García fue consultado por el rechazo a las venias para el pase a retiro obligatorio de los generales integrantes del Tribunal de Honor que tomaron declaración a José Nino Gavazzo y que señalaron que su confesión de haber arrojado el cuerpo de Roberto Gomensoro al Río Negro no afecta el honor del Ejército.

"El Frente Amplio eligió el camino de esconder la responsabilidad del presidente de la República (Tabaré Vázquez). Todo el Uruguay sabe que la responsabilidad de haber ocultado declaraciones aberrantes como las que constaban en el Tribunal de Honor fue del presidente de la República y del secretario de la Presidencia (Miguel Ángel Toma)", expresó.

"Un mes y medio estuvo el expediente en la Presidencia y solo tomó estado público porque un periodista lo reveló. Si un periodista no hubiera revelado eso no hubiera habido discusión del tema porque no hubiera habido conocimiento", agregó.

Sin embargo, García fue consultado sobre la sentencia de que los dichos de Gavazzo no afectan el honor del Ejército. "Si un integrante de las Fuerzas Armadas dice que torturar no viola el honor militar yo lo echo. No es el honor militar, es el de cualquier persona, de un militar, de un médico, de un legislador. ¿Desde cuándo torturar no viola el honor? Pero no fue el camino que eligió el presidente", concluyó.

Montevideo Portal