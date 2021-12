Países Bajos cerrará escuelas primarias para luchar contra variante ómicron

Internacionales

Montevideo Portal

El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, anunció este martes el cierre de las escuelas primarias la próxima semana y la ampliación de las actuales restricciones sanitarias hasta el 14 de enero para luchar contra la variante ómicron del coronavirus.

Los colegios cerrarán a partir del 20 de diciembre, una semana antes del inicio de las vacaciones de Navidad, porque los niños, entre los que se registran las mayores tasas de covid-19, podrían contagiar a sus familiares adultos, dijo Rutte en una conferencia de prensa en La Haya.

"Evidentemente, no es el mensaje feliz que esperábamos en vísperas de la Navidad. Pero no es una sorpresa", afirmó. "No podemos ignorar la señal sobre la variante de ómicron", agregó.

El Gobierno también ampliará las actuales restricciones sanitarias hasta el 14 de enero, incluyendo el cierre de tiendas, bares y restaurantes no esenciales todos los días entre las 17h00 y las 05h00 horas. Además solo se podrán tener cuatro invitados en casa.

AFP

Montevideo Portal