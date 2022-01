Pago de jubilación crecerá 6,16 % en 2022, otra vez más por debajo de la inflación

Economía

Con la publicación del Índice Medio de Salarios (IMS) del Instituto Nacional de Estadística (INE), se determinó también el Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) para 2021, que se situó en 6,16 %. De esta manera, este porcentaje será el aumento que cobren los jubilados y pensionistas en 2022, según lo establece la ley.

A fines de diciembre ya se había adelantado que esta suba sería de al menos 5,87 %, cuando el INE publicó el dato del IMSN correspondiente a diciembre. El 0,29 % restante corresponde al valor de diciembre, que en ese entonces aún no se conocía.

Así, 2021 marca el tercer año consecutivo que las jubilaciones crecen por debajo de la inflación, que se ubicó en 8,0 %.

Sin embargo, el equipo de representación de Jubilados y Pensionistas del Banco de Previsión Social (BPS) expresó el pasado jueves que el incremento de las pasividades no incluyó el ajuste realizado en julio de 2021 a las jubilaciones mínimas en diciembre. "Una vez emitidos los recibos de enero, a cobrar los primeros días de febrero, no solo no se ajustan los $243" del aumento de julio, "sino que directamente no aparecen en el recibo" ni son tenidos en cuenta, afirmaron en un documento.

