Páez Rodríguez sobre conferencia en evento de Orsi: “Es mi profesión, mi trabajo”

Política

Luego de la polémica que se dio al conocerse que Carlos Páez Rodríguez participaría como conferencista en el evento “Uruguay, una sociedad con Esperanza”, que organizan seguidores de la candidatura de Yamandú Orsi, el sobreviviente de la Tragedia de los Andes salió a defender su trabajo como orador contratado en la cena de lujo, destinada a recaudar fondos y que tendrá lugar en el Hotel Enjoy de Punta del Este el lunes 15 de enero y cuya entrada por mesa es de US$ 10.000.

Páez, en entrevista con Informativo Sarandí (Radio Sarandí), dijo que nunca tuvo “más publicidad en la vida” y que “se ha armado un lío” por algo que no comprende.

“Yo soy conferencista, doy conferencias. Es más, me mandó recién un tuit [Pedro] Bordaberry, le he dado conferencias a Bordaberry, a Gorbachov [exlíder soviético], a Al Gore [exvicepresidente de Estados Unidos]. Mi profesión es ser conferencista”, afirmó Páez.

En el tuit al que hizo referencia, el exsenador colorado expresó: “Un abrazo grande a mi gran amigo Carlitos Páez; que no nos gane nunca la grieta y los uruguayos sigamos viviendo en una sociedad plural, republicana, libre y de respeto”.

Un abrazo grande a mi gran amigo @carlitospaez ; que no nos gane nunca la grieta y los uruguayos sigamos viviendo en una sociedad plural, republicana, libre y de respeto — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) January 3, 2024

Además de agradecer el mensaje de Bordaberry, el interpelado dijo que ese tuit representa “justamente la antigrieta”.

“Porque tendríamos que dejarnos de la grieta. Si no salimos todos juntos de acá, no se sale, es la única manera”, sostuvo.

“Mi padre, cuando fue el velorio en el Palacio Legislativo, tuvo a los cinco presidentes: [Julio María] Sanguinetti, [José] Mujica, Tabaré [Vázquez], [Luis Alberto] Lacalle y a Jorge Batlle. Los cinco estaban, eso se llama republicanismo, y yo creo en el país republicano y creo en la democracia”, mencionó.

“No lo cuestioné, no lo pensé. Bienvenidos los haters”, dijo el conferencista al hablar de la razón por la que aceptó dar esa charla.



“Honestamente me llama la atención, yo vivo en Canelones; Orsi, no te voy a decir que es amigo mío, pero lo conozco mucho. Las grandes empresas de Canelones son sponsors del asunto, me contrataron a hacer una conferencia, es lo normal, es mi trabajo. ¿Por qué me voy a quedar sin trabajo?”, preguntó Páez.