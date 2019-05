PVP no votará envío de tropas a Altos de Golán y defiende su “posición histórica"

Política

Este martes la Cámara de Diputados votará el envío de tropas uruguayas a los Altos de Golán, luego de que la Cámara Alta aprobara por unanimidad el proyecto. El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) no acompañará el texto y mostró su rechazo a la idea de enviar militares uruguayos a ese lugar, y a todos.

Caros Coitinho, diputado suplente del PVP y que participará este martes de la sesión, dijo a Montevideo Portal que su sector mantendrá la "posición histórica" que tiene, y que es la de argumentar que las misiones de paz de las Naciones Unidas no "defienden a civiles", sino que se "ponen al servicio de quien domina desde el punto político" esos lugares.

El legislador comentó que, en diciembre del año pasado, el presidente de Estados Unidos "desordenó el panorama" al retirar las fuerzas del alto argumentando que "se había terminado el conflicto"; y remarcó que en la zona hay un "juego geopolítico" que tiene a dos grandes potencias disputándoselo: Rusia y EE.UU.

Luego de la decisión de Trump, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creyó necesario reenviar las fuerzas de paz, luego de retirarlas en 2011, y mantenerlas allí hasta diciembre de este año.

El 30 de enero, explicó Coitinho, se le ofrece a Uruguay participar de la misión.

"Seguimos teniendo la misma visión: la intervención de las fuerzas de paz no cumple el objetivo de defender a los vecinos, sino que se ponen al servicio de distintos intereses", remarcó el legislador, quien también le recriminó al Poder Ejecutivo de nuestro país que haya "perdido la oportunidad histórica" de someter a debate la función de las tropas de paz.

"El debate para que la ciudadanía perciba en esa marea de intereses geopolíticos, a qué tareas y a quién pensamos que vamos a defender", comentó y dijo que espera que se abra un proceso de discusión "para que la Cancillería discuta antes de tomar las decisiones con el sistema político y la ciudadanía".

"Hay que discutir antes de tomar decisiones que después nos colocan y nos encierran jugando a favor de uno y de otro".

El diputado señaló que ni las Naciones Unidas ni el Consejo de Seguridad tienen "instancias democráticas", y que responden a los intereses de Estados Unidos, quien es el país que más apoya económicamente a la organización. "Hay una relación de dependencia", dijo.

Coitinho se lamentó que en el Frente Amplio no haya tenido "eco" este planteamiento.

"Lo planteé en la orgánica y no se hizo. Se lo planteé en una reunión de trabajo con el ministro y subsecretario, no tuvimos eco y naturalmente creo que operativamente te los entiendo. Pero que no quede en esto por favor: de que el tema de satisfacer runa mirada económica de los ingresos de 170 efectivos no condicione una visión independiente de los problemas del mundo. Uruguay debe tener una visión humanitaria", detalló.

