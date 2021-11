PS sobre gobierno de Ortega: “Profundizó la represión” para “montar una farsa electoral”

Política

En una declaración de su Comité Ejecutivo Nacional el Partido Socialista volvió a condenar el régimen de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el marco de las elecciones que tuvieron lugar el pasado domingo.



En un comunicado difundido este martes el PS expresó que “en junio ese organismo condenaba las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Nicaragua, que incluyen persecución por parte de fuerzas policiales y paramilitares a la protesta ciudadana y a dirigentes y partidos opositores”.

Se agregó que en el marco de las elecciones desarrolladas este domingo, “el régimen profundizó la represión con el objetivo de montar una farsa electoral que le permitiera perpetuarse en el poder, persiguiendo y encarcelando u obligando a marchar al exilio a candidatas, candidatos y dirigentes que no fueran marionetas del régimen”.

“Eso incluye a figuras de valiente e intachable trayectoria en el sandinismo, como el fallecido poeta Ernesto Cardenal o la compañera Dora María Téllez, hoy encarcelada por discrepar con el gobierno”, aseguró el PS.

En esta línea, se aseguró que “se trató de una votación pero no de una real elección”

“Daniel Ortega, acompañado en la fórmula por su esposa Rosario Murillo, pretende acceder por cuarta vez consecutiva a la presidencia de su país. A partir de las elecciones de 2016, se acelera el deterioro de la democracia en Nicaragua. En 2018 las protestas sociales fueron acalladas al precio de 328 personas asesinadas. Se persiguen dirigentes sociales, se clausura a la prensa opositora y se generaliza un sistema de corrupción desde las alturas, todo lo cual desnaturaliza y traiciona a la Revolución Sandinista que tanto valoramos y apoyamos las y los socialistas uruguayos”, criticó el PS, que agregó su “su compromiso inclaudicable con la causa de los pueblos oprimidos en general y con la revolución sandinista en particular”, señaló el partido.

Y se agregó en el documento: “Si bien no ignoramos las políticas injerencistas e imperialistas del gobierno norteamericano y sus intentos desestabilizadores a aquellos gobiernos que no se alinean con sus objetivos políticos y económicos, los que denunciamos y repudiamos, como ya hemos dicho antes, el Partido Socialista de Uruguay no tiene ni tendrá doble rasero para analizar y valorar la realidad nacional e internacional”.

Finalmente, el PS realizó un “nuevo llamado al gobierno de Nicaragua a la liberación de los presos políticos, al cese de la represión y a reencauzar la situación institucional del país por la senda del diálogo y la democracia”.

