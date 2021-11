PCU denunció “papel del gobierno como puntal de campaña contra autodeterminación” en Cuba

Política

En el marco de la Conferencia en Montevideo, el secretario general de la Departamental del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Juan Canessa, saludó “la resistencia histórica de la Revolución Cubana”.

Canessa expresó frente a cientos de militantes que concurrieron al Club Cordón, que expresaba “su absoluta solidaridad al pueblo cubano y al Partido Comunista de Cuba” y rechazó “las provocaciones financiadas por el imperialismo que están preparándose para el próximo 15 de noviembre también en Uruguay”.

“Condenamos la violencia imperialista y reclamamos el fin del bloqueo. El cese contra todas las medidas que atentan contra la integridad y la libertad de Cuba para elegir su destino. Denunciamos el papel del gobierno uruguayo como puntal de la campaña contra la autodeterminación del pueblo cubano”, dijo Canessa, según un video que se difundió por redes sociales.

Y agregó: “Los mismos que defienden una Ley de Urgente Consideración, que entre otras cuestiones, ataca el derecho de huelga, la libertad de expresión y de reunión, aumenta el tiempo que una persona puede ser detenida por la Policía sin dar aviso a Fiscalía, quieren darnos cátedra de democracia mientras promueven y apoyan las medidas desestabilizadoras de que el imperialismo yankee y sus empleados llevan adelante contra Cuba. Como expresamos en julio cuando pintamos Montevideo en solidaridad con la revolución, volvemos a firmar. Aquí también siempre es 26. No pasarán. ¡Viva Cuba! ¡Viva la Revolución!”.

Por su parte, Mariana Arias, secretaria general de la Unión de la Juventud Comunista, se expresó previamente en el mismo sentido.

“El gobierno no solo juega hacia la interna en la quita de nuestros derechos y en contra del pueblo. También lo hace hacia afuera con su cipayismo y sus favores al imperialismo yankee. Desde acá decimos que esta juventud comunista y este Partido Comunista y la izquierda de este país va a seguir defendiendo la Revolución Cubana. Cuba es un faro para los pueblos del mundo. Es un ejemplo de soberanía, de autodeterminación y no vamos a dejar que nadie se meta con el pueblo cubano. No es una defensa obtusa de nuestra parte. Es el ejemplo de que los pueblos tenemos nuestros derechos y podemos construir nuestra historia. Que existe posibilidad de construir dignidad humana, de poner siempre por delante a la educación y a la salud de los pueblos, no a los intereses económicos de las corporaciones”, manifestó Arias.

