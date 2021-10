Otro conflicto en el Puerto de Montevideo: SUTCRA para 24 horas y bloqueó el ingreso

Locales

El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA) realiza un paro de 24 horas este miércoles a raíz de la falta de negociación en el Consejo de Salarios, según informó el dirigente nacional del sindicato Juan Dorado. El trabajador indicó que hay una problemática “compleja” y que tuvieron que tomar esta medida como primera instancia para ver qué repercusión tiene y si surge alguna alternativa para solucionar el problema.

En este sentido, Dorado explicó que los trabajadores de este sector tienen un salario bruto de 1.286 pesos por jornal y opinó que es una “miseria” para el salario de ocho horas, aparte de las condiciones en las que se está trabajando. “Nuestra implica medianamente recuperar los 4,2 puntos perdidos en el período puente y tratar de generar condiciones para regularizar la actividad”, aseguró.

“Es una actividad sumamente irregular porque pocas empresas cumplen los convenios colectivos, nosotros tenemos salario establecido por jornal, por hora y las empresas pagan por forma alternativa por ahorro de combustible, por factura, por viaje, por una cantidad de cosas”, agregó.

Según contó el dirigente sindical, la patronal propone “formas alternativas de pago” y que hasta que no se generen esas “formas alternativas”, no están dispuestos a discutir la recuperación salarial. “No estamos hablamos de crecimiento real, estamos hablando de recuperación de los puntos perdidos del año pasado y del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, señaló.

Ante la negativa de la patronal y con una propuesta que hizo el Poder Ejecutivo —al que la patronal no respondió—, resolvieron tomar esta medida de lucha para que se aplique el control en los convenios y que la patronal acceda “mínimamente” a sus aspiraciones.

“El sindicato nuestro trabaja en sindicato de logística, de carga nacional y de carga internacional. Corren por caminos separamos, con la Cámara de Logística tenemos un alcance más cercano a acordar algo. Ahora, el transporte nacional e internacional tuvimos asamblea general hoy, se hizo un análisis no solo del avance del proceso, sino también se hizo una valoración sobre la posición del sector patronal. Si vos tenés una patronal con la que podés interactuar y se debe alguna cosa, todavía, pero hemos tenido una negativa total y absoluta a la negociación, entonces nos sentamos, hacemos como que negociamos, pero no se avanzó nada”, explicó.

“Decretamos paro de 24 horas, hicimos asamblea general y resolvió que nos declarábamos en conflicto por transporte nacional e internacional y parte de la movilización es cortar el Puerto de Montevideo. También se hicieron asambleas con corte en UPM Fray Bentos y hoy fue la primera instancia de las que van a haber a futuro si no se encuentra una solución”, añadió.

El corte en el Puerto de Montevideo generó que no puedan entrar ni salir los camiones de carga, generando una aglomeración de estos vehículos a los alrededores. A su vez, se generó una trancadera de vehículos por los camiones estacionados.

“Lo único que está funcionando normalmente es la obra, que no tiene nada que ver con el transporte de mercancía. El corte no está sujeto a nada, tenemos una asamblea permanente y resolvemos. Es dinámico porque el objetivo era mostrar hoy nuestra disconformidad y manifestar el camino que vamos a transitar si no llegamos a un acuerdo, pero tampoco es que venimos a cortar para quedarnos. No sé cómo va a transcurrir después de las futuras negociaciones, capaz que tenemos que venir más días”, concluyó.

