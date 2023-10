Orsi viajó a Washington y dio una exposición sobre Uruguay y un eventual gobierno suyo

Política

El intendente de Canelones y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi se encuentra fuera del país tras su viaje a Washington, según informó Infobae y confirmó Montevideo Portal.

El jefe comunal canario fue invitado a una reunión cerrada en el Diálogo Interamericano. Allí expuso su visión sobre la situación en Uruguay, sobre cómo ve un eventual gobierno suyo y cómo llevaría las relaciones exteriores al frente del Ejecutivo.

Consignado por Infobae, Orsi dijo que dijo a los operadores estadounidenses con los que se reunió que quiere que haya más inversiones de ese país en Uruguay.

Dijo que a pesar de las históricas relaciones entre ambos países, “no han pasado muchas cosas en cuanto a inversiones desde los Estados Unidos hacia Uruguay”.

“Un país como Estados Unidos, con muchos recursos, está mirando para otras partes del mundo e incluso cuando mira para América Latina, mira para el Caribe. Lo primero que le planteamos es la necesidad de clarificar cuáles son las oportunidades desde el punto de vista económico y de la inversión de una economía como la norteamericana que se ha cerrado en un mundo de mucha competitividad”, dijo el precandidato del MPP

Orsi dijo que, así como es un objetivo de este gobierno, una eventual gestión suya apuntará a fortalecer la relación con China, a pesar de también apuntar a mantener buenos vínculos con Washington.

“Uruguay no tiene muchas oportunidades más que seguir vendiendo su materia prima, seguir vinculado fuertemente a Brasil y a China. La posibilidad de que Estados Unidos mire un poco más hacia el Río de la Plata para nosotros puede ser otra vía más porque en un mundo como el de hoy si te encierras en una o dos opciones puedes quedar entrampado”, agregó.

“Nosotros queremos tener negocios y promover inversiones, como dice Pepe [Mujica], con todo el que se descuide. No queremos poner los huevos en una sola canasta. No, no. No vale nada tener una sola dirección o tener un par de oportunidades nada más”, agregó Orsi al dialogar con Infobae.