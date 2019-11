Orsi tras reacción de Lacalle a anuncios: "Hacía tiempo que no lo veía enojado".

Política

Yamandú Orsi, nuevo vocero del comando de campaña del Frente Amplio, salió a cruzar duro a la coalición comandada por Luis Lacalle Pou luego de varias declaraciones de sus integrantes. Entre ellas, que Jorge Larrañaga afirmara que es imposible "garantizar" el mantenimiento de la coalición, o que Pablo Mieres se negara a salir en la foto con Guido Manini Ríos.

Orsi dijo a Montevideo Portal que le preocupa "el futuro que se viene con una indefinición tan notoria de esta suerte de coalición que no termina de cerrarse". "Ellos mismos la cuestionan: Sanguinetti dice que tiene esperanza de que dure todo el período, Larrañaga no tiene la certeza de que dure, hubo problemas para sacarse la foto", dijo Orsi, que aseguró que a veces se pregunta si declaraciones como las del diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, no responden a "estrategias de de globo sonda" para que se discutan temas que "si bien son graves", no van a la esencia de lo más importante, que "es la inestabilidad en potencia que encierra un acuerdo tan confuso".

Consultado sobre la actitud de Mieres respecto a la foto de la coalición, señaló que "fue muy sincero en eso". "No dudó en decir lo que siente y piensa, pero me lleva a pensar que están todos muy pegados con cinta adhesiva. En otro momento capaz que no eran tan serio, pero en un momento de tanta incertidumbre, de tantos vientos complicados en la región, ese tipo de señales son por lo menos inconvenientes; me cuesta creer que haya alguien capaz de conducir una cuestión tan heterogénea. Ahí está la clave del asunto", dijo.

Para Orsi, lo de Mieres es "un acto de sinceridad que debe ser bien recibido". Dijo que si pese a eso continúa igual en la coialición, es porque esta fue armada "meramente para sacar al Frente del gobierno". "Si la propuesta se basa en sacar al partido y no hay mucho más atrás de eso, corremos riesgo de lo que venga", advirtió.

Reacciones

Orsi también se refirió a las críticas de Luis Lacalle Pou al anuncio que hizo Daniel Martínez sobre los nuevos ministros, especialmente los de Danilo Astori y José Mujica. Lacalle tildó el anuncio de "lo peor del continuismo" y aseguró que al comienzo pensó que se trataba de "fake news".

"Lo noté enojado, hace tiempo que no lo veía enojado. Habló de lo peor del continuismo", dijo Orsi. Aseguró que "en parte" lo que dice Lacalle es cierto, porque "él plantea el cambio, como planteaba Macri con Cambiemos, pero el cambio puede ser para peor". "Piñera también planteó cambios, pero no siempre se cambia para mejor", agregó.

"Con respecto a lo que dice el candidato Lacalle, de que lo que ofrece Martínez es cierta continuidad: Martínez ofrece la tranquilidad de gente con experiencia, nada menos que un expresidente que será ministro, algo que me parece que tiene sólo el antecedente de José Serrato (que fue canciller luego de ser presidente)", apuntó.

Destacó que Mujica "en vez de quedarse en su chacra asume la responsabilidad de poner el rumbo al agro en tiempos complicados de precios internacionales". Y agregó que para valorar el anuncio de Danilo Astori "basta solo ver el reconocimiento que ha tenido a nivel internacional por su labor como ministro de Economía para comprobar cuál es su visión de relacionamiento con el mundo".

Orsi aseguró que si a los "cambios" que propone Lacalle Pou se suma "un elemento político tan heterogéneo que ni siquiera puede sacarse una foto, el riesgo es demasiado".

Consultado por Montevideo Portal sobre cómo puede entenderse que Martínez hable de renovación cuando los seis ministros que anunció han ocupado cargos en ministerios, en gobiernos anteriores, dijo que "habría que revisar qué tal ha sido la experiencia de gestión de las personas designadas". Como ejemplo, destacó lo hecho por Mario Bergara en el Banco Central o Cristina Lustemberg en temas de salud e infancia.

"Hablamos de renovación en cuanto a los liderazgos, con gente que tiene experiencia y a la vez frescura. No nos podemos dar el lujo de poner gente sin información, sin experiencia en tiempos que corremos; me asustan algunos nombres que parece que sí, que parece que no", concluyó, respecto la coalición.