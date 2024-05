Orsi apuntó contra Lafluf: “Se le premia siendo publicista de Conmebol o jefe de campaña”

Elecciones 2024

Yamandú Orsi apuntó contra Roberto Lafluf, exasesor de comunicación del presidente Luis Lacalle Pou y actual integrante del equipo de campaña de Álvaro Delgado, por su presunta implicación en el caso Marset.

“No puede pasarnos que después de cinco años queden tantas dudas sobre tantos temas, donde incluso a partir de un hecho lamentable, como la destrucción de documentos, se le premia a esa persona siendo publicista de la Conmebol, nada menos, o siendo también jefe o guía de comunicación de una nueva campaña electoral”, aseveró el precandidato en un acto del Frente Amplio en Maldonado.

“Si se destruyeron documentos que se iban a precisar en la Justicia, por lo menos necesitamos una explicación”, dijo Orsi, en relación con la reunión entre Lafluf y los exsubsecretarios del Interior y de Relaciones Exteriores, Guillermo Maciel y Carolina Ache respectivamente, en la que según se supo les pidió que borraran la conversación que daba cuenta de que sabían que Marset era narcotraficante. En medio de ese encuentro y el aviso de la exvicecanciller de que no estaba dispuesta a aceptar el pedido, Lafluf habría destruido el protocolo de Cancillería en el que aparecía el chat.

Lo falso y lo programático

A su vez, se refirió al caso de la denuncia falsa orquestada por Romina Celeste y Paula Díaz y el estado actual de la campaña electoral. “Quiero agradecerles a todos en mi Frente Amplio por todo el aguante en estos meses, con esas cosas feas que estuvieron pasando. Gracias al Frente, gracias Fernando [Pereira, presidente de la fuerza política], gracias a la Mesa [Política], al Secretariado, por estar siempre ahí entendiendo de qué viene la cosa”, expresó.

“Y tengamos mucho cuidado. A mí me llegó hace un tiempo un meme donde aparecía el presidente de la República hablando, diciendo cualquier cosa y un periodista, la voz del periodista también preguntándole cualquier cosa y al principio como que te saca una sonrisa hasta que te das cuenta el peligro en el que nos estamos metiendo. Cuidado, porque estas cosas se vienen, la inteligencia artificial hace cosas tremendas, cosas divinas, pero cosas terribles”, dijo, advirtiendo sobre los contenidos falsos en campaña.

“A no subirnos a ese carro de la mentira, de la noticia falsa, del humor de repente que lleva escondido atrás un riesgo enorme. Porque no tengan dudas porque también con estas cosas vienen por nosotros, noticias falsas, mentiras, acusaciones o incluso quizá a través de la tecnología nos hacen ver cosas que no son reales. Cuidado, cuidémonos mucho, cuidemos la democracia, porque está en nuestras manos hacerlo”, sostuvo.

Habló además de las propuestas del Frente Amplio para el próximo quinquenio. “Una de las ventajas que tiene nuestra fuerza política, porque así lo decidimos, es que resolvemos tener un programa único, un programa que nos rige a los tres, a cualquiera de los que estemos ahí [como precandidatos]. Quédense tranquilos compañeras y compañeros, que el Frente tiene una línea clara de acción; esto es fruto de la construcción colectiva”, comentó.

“Esto no fue un acuerdo en una mesa de trabajo entre cuatro o cinco escribanos, dos o tres contadores. No, no. Estos fueron miles y miles de compañeras y compañeros como ustedes capaces de ir metiendo cabeza, discutiendo mucho en los comités, discutiendo mucho en las coordinadoras, discutiendo mucho de los grupos políticos para el final terminar resolviendo. Felicitaciones a nuestro Frente Amplio, felicitaciones Fernando, felicitaciones Ricardo Ehrlich, felicitaciones Alvarito García por haber generado ese equipazo de programa y todas aquellas comisiones que cuando vino el Congreso dijimos “¿cómo van a hacer ahora para juntar todo lo que hay que juntar?”. Acá está todo, acá está la línea. El programa es un mandato colectivo elaborado por miles y miles de compañeras y compañeros. En este programa encontramos las claves para resolver un Uruguay, un país que tenga futuro”, enfatizó Orsi.