Orsi: Lacalle al reunirse con Cosse dio una señal de “cambiar posición” sobre fideicomiso

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, destacó este miércoles la posibilidad de que en la Junta Departamental de Montevideo se obtengan los votos para un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el plan de limpieza de la comuna.

En su audición en CW 41 de San José, Orsi recordó que en Canelones había “un acuerdo con ediles del Partido Nacional, ediles del Partido Colorado que íbamos hacia un formato de crédito a largo plazo para hacer obras pero que, desde el Partido Nacional, directamente desde el piso 11 (Torre Ejecutiva) se intervino para desarmar este acuerdo por razones de carácter político”. “Una de las explicaciones era que si no pasaba en otros departamentos no estaba bueno que pasara en Canelones. Son consideraciones políticas que las compartamos o no son datos de la realidad, que yo los entendí. A tal punto que dirigentes del Partido Colorado y del Partido Nacional dijeron ´a nosotros nos bajaron la línea de no votar en el departamento de Canelones´”, agregó el intendente canario.

En ese sentido, Orsi expresó que “esto que está por pasar en Montevideo sin duda es un cambio muy positivo, es una bocanada de oxígeno para una articulación partidaria que no está funcionando como uno quisiera. Evidentemente el presidente de la república en su reunión con la intendenta dio una señal importante de cambiar su posición respecto a lo que pasó o lo que nos pasa en Canelones”.

"Veremos cómo termina, pero el propio Julio María Sanguinetti, según informó El Observador, dio la instrucción a su partido de que ´vistieran la novia´, esa fue la expresión que utilizó, es decir que esa propuesta de la Intendencia de Montevideo le incorporaran algunas cosas que el Partido Colorado entendía que tenían que estar, eso pasó a un segundo plano porque ahora interviene directamente el Partido Nacional y el Partido Nacional le acerca a la compañera intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, variaciones o modificaciones que podrían hacer viable este préstamo”, añadió.

El intendente de Canelones cree que esto “va a sentar un precedente muy positivo” y “el cambio de actitud del Partido Nacional o de la autoridad nacional creo que nos va a ayudar a todos porque muestra que hay espacios, hay lugares donde estos acercamientos serán posibles”. “Como antecedente, como concreción para los montevideanos por el tema limpieza, como señal del sistema político este tipo de gestos son muy auspiciosos”, aseveró.

“No sé cómo nos irá en Canelones porque hay razones como que en Canelones se tranca más, pero no importa, si esto sirve para otros departamentos creo que le hace mucho bien al país y también muestra que si hay voluntad política se puede seguir avanzando. Estamos para colaborar”, acotó.

Consultado sobre la posibilidad de que sea candidato a presidente en 2024, Orsi señaló que “si todo sigue así como está en el sistema político hay por ejemplo situaciones que van a estar sobre la mesa. Por ejemplo, la interna del Partido Nacional tendrá a Álvaro Delgado como referente y a algunos más. En el Frente Amplio, mi partido, es evidente que la opinión pública instala que los que hoy tenemos responsabilidades como Carolina Cosse, mi caso también, está también Andrade, Bergara, puede estar Andrés Lima.. somos los nombres que vamos a estar sobre la mesa, sin duda”.

“Yo entiendo que para eso sea posible y para que se puedan hacer bien las cosas uno tiene que prepararse y empezar a abordar otras cosas que no sean solo las del departamento”, agregó.

Por último, sostuvo que empezó “a analizar temas de carácter nacional e internacional para que si llegado el momento eso ocurre y mi nombre es considerado en la interna yo tengo que tener claro si estoy pronto o no estoy pronto”.

“Se verá hasta donde se llega, yo sé que esa cancha es una cancha posible… pero va a depender de lo que pase este año y el otro, son dos años de gestión en Canelones que no puedo descuidar. Entonces si vos me decís porcentaje de que yo pueda llegar a jugar en esas ligas como se dice, existe la oportunidad y la chance, pero va a pasar mucha agua debajo del tiempo todavía. Ganas hay de seguir asumiendo responsabilidades, tenemos que tener la humildad suficiente de saber si uno está preparado o no, en eso estamos”, concluyó.