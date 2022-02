Orsi: "Déjelo al ministro Mattos, está allá vendiendo carne, lo mejor que nos puede pasar"

Locales

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, participó este sábado de la apertura del 4.° Encuentro del Ovino y la Granja en Los Cerrillos, donde destacó la labor de los productores agropecuarios del rubro y se refirió al viaje del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, quien fue a Dubai previo al viaje del presidente Luis Lacalle Pou a la Exposición Universal que tiene lugar en esa ciudad.

"El mundo hoy nos exige estar atentos. Déjelo nomás al ministro, que está allá vendiendo carne. Lo mejor que nos puede pasar. No porque no lo queramos, si no porque es buena noticia que salgamos por el mundo a vender lo nuestro", manifestó.

El jerarca dijo que en el mundo de hoy "soplan vientos raros, de pandemia, de crisis, ahora de guerra" y que "es clave tener recursos naturales, tener agua, tener suelos, pero tener proteína".

"Hace poco tiempo en nuestro Canelones, en la ruta 6, se estuvo celebrando el encuentro, se llama del Pollo y la Gallina, pero yo le digo de la producción avícola y hoy estamos acá en nuestro departamento también, celebrando la producción en este caso de esa vinculada entre la granja y el ovino. Estamos hablando de la producción familiar, que pueden experimentar otros rubros. El rubro de la ganadería en Canelones ha crecido de una manera novedosa y el ovino tiene mucho que ver", dijo el intendente canario, que aseguró que "el esquema de la familia en el medio rural es la base".

Por su parte, Tania Yanes, coordinadora del área productiva de la comuna, explicó que el encuentro se hace hace cinco años y siempre contó con el apoyo de la intendencia en el armado de la actividad, pero que este año tuvo el agregado de que se logró "a partir de un apoyo que el intendente se comprometió a dar para un remate privado de ovinos con una genética especial —texel—" que se generara una donación en el encuentro para mejorar la genética de los productores en un fondo rotatorio.

"Eso significa que se le entregan una cantidad de vientres y de carneros para que puedan producir y mejorar la genética de sus poblaciones ovinas, con la particularidad de que en un año tienen que devolver a ese fondo rotatorio para que otros puedan también mejorar. Es una articulación que se hizo entre privados que nosotros facilitamos para que puedan seguir con el fondo rotatorio", comentó.